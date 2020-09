Atora burocracia de 4T atención a niños con cáncer

CIUDAD DE MÉXICO.-Retraso en diagnóstico, desabasto de medicamentos y desprotección al haber virado del Seguro Popular al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) sin una estrategia integral son deficiencias que se han registrado en la atención a niños con cáncer, acusaron especialistas durante un foro organizado por la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer (AMANC).

Para Marta Zapata Tarrés, presidenta de la Agrupación Mexicana de Onco-Hematología Pediátrica (AMOHP), que integran hematólogos y oncólogos, el desabasto de fármacos y la carencias con la que se atienden a pacientes son los principales retos.

“Hay desabasto; lo segundo es que las condiciones para los médicos de aquí atendemos a los niños con cáncer no son las adecuadas, que no podemos ejercer nuestra profesión de manera ética y también resaltar que no hay un plan nacional en este sentido por parte de la Secretaría de Salud”, expuso.

Farina Arreguín González, Jefa de Oncología Pediátrica del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre del ISSSTE admitió que el panorama es complicado y solicitó ayuda a las autoridades, al advertir que la burocracia atora una atención digna a los pacientes menores de edad con neoplasia.

“No podemos tapar el sol con un dedo: existe desabasto y existen malas condiciones. Todos tenemos derecho a los servicios de salud, de manera prioritaria los niños y adolescentes que son los arquitectos y son los que construyen el futuro en este país”.

Subrayó que a nivel internacional, ocho de cada 10 niños se pueden curar, pero es necesario que se construyan las estrategias necesarias para salvarles la vida.

“El cáncer no entiende de burocracia”, dijo en la mesa de análisis “La atención del cáncer en la infancia y la adolescencia en la 4T”, organizada por AMANC

Paola Friedrich, directora de St. Jude Global en México, que asegura lleva 20 años trabajando con hospitales en el País, consideró que se ha observado un colapso de algunos logros.

“El tema de los medicamentos es un eje en la quimioterapia, es uno de los elementos fundamentales para que los niños logren su curación. Así que nosotros como hospital llevamos sobre todo desde el 2016 trabajando en fortalecer un poco lo que se llama la alianza México”, agregó.

De última hora, el titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell canceló su participación en el foro de AMANC para abordar las acciones para niños con cáncer.

Estiman mil 800 muertes de cáncer por deficiencias

De acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer (AMANC), al menos mil 800 personas detectadas con esta enfermedad han fallecido por falta de continuidad en el tratamiento efectivo, propiciado por diversas deficiencias en el sistema de salud.

Juan Pablo Villa Barragán, especialista en Salud Pública y experto en Planeación y Administración de Servicios de Salud, indicó que uno de los principales problemas para los pacientes con el padecimiento es el desabasto de medicamentos.

“Fue una situación tremenda y estamos calculando que hemos hecho algunas estimaciones muy aventureras, pero sí me parece que más de mil 800 personas perdieron la vida por falta de continuidad del tratamiento”, lamentó.

Refirió que antes del año 2000 los pacientes con cáncer se encontraban en el desamparo y organizaciones sociales pugnaron porque fuera un derecho contar con el tratamiento, lo que se cubrió entre otras acciones con el Seguro Popular.

Para atender esta afección, resaltó que se requiere de una solución integral que abarque no solamente los recursos humanos, sino también los de tipo material, instalaciones físicas idóneas y herramientas tecnológicas.

Las enfermedades neoplásicas, indicó, tienen una dependencia tecnológica de más del 60 por ciento “y no todas las instituciones tienen en la actualidad suficientes recursos como para poder proveer del equipamiento suficiente”.

En México, informó, se han agregado cerca de 5 mil casos nuevos de cáncer en menores de 20 años y solamente la mitad cuenta con una seguridad social, que de por sí, insistió, tiene diversas deficiencias importantes en medicamento y equipamiento.

Añadió que otro de los obstáculos es que México tiene un sistema fragmentado, falta de coordinación entre las instancias que atienden a población abierta y con seguridad social.

Otro problema, agregó, es la falta de homologación en el manejo de los niños entre especialistas como hematólogos y oncólogos incluso en un mismo hospital.