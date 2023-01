Atleti vence a Levante y vuelve a cuartos de Copa del Rey

Una instancia que no alcanzaba desde 2018, al derrotar el miércoles 2-0 al Levante de la segunda división. (Foto tomada de internet)

MADRID.— Atlético de Madrid se colocó en los cuartos de final de la Copa del Rey, una instancia que no alcanzaba desde 2018, al derrotar el miércoles 2-0 al Levante de la segunda división.

Marcos Llorente anotó un tanto y puso un pase para otro, conseguido por Álvaro Morata, para que el equipo Colchonero se colocara entre los ocho mejores del certamen y mejorara sus sensaciones, luego de dos duelos consecutivos sin ganar en La Liga española.

“El primer tiempo no fue bueno, perdimos muchas pelotas y es verdad que ellos hicieron un buen trabajo en la presión. Nosotros no jugamos en la primera parte, como equipo estábamos mostrando una cara que no era buena”, comentó el técnico del Atleti, Diego Simeone. “Luego empezamos a mejorar, hablamos en el descanso con tranquilidad, porque son un grupo de chicos que están dando el máximo a pesar de jugar cada tres días”.

El Atleti había avanzado a los cuartos de final de la Copa del Rey por última ocasión en la campaña 2017-18, cuando cayó ante Sevilla. La Real Sociedad lo eliminó en los octavos de final el año pasado, y el Cornellá de tercera división lo echó en la segunda ronda hace un par de años.

La Copa parece el único torneo en que el equipo de Simeone parece tener aspiraciones realistas de coronación. En La Liga, marcha 13 puntos debajo del líder Barcelona, cuando se ha ido la primera mitad de la temporada.

Los otros equipos que están ya en cuartos de final son Real Sociedad, Sevilla, Valencia, Athletic Bilbao y Osasuna.

Este jueves, un Barcelona recién coronado en la Supercopa de España, visita al Ceuta de la tercera división, mientras que Real Madrid juega en el feudo del Villarreal.

El campeón defensor Real Betis quedó eliminado, al caer en casa por 4-2 por penales ante el Osasuna.

También el miércoles, el veterano uruguayo Edinson Cavani marcó dos goles en la primera mitad y el Valencia aplastó 4-0 al Sporting de Gijón, que milita en la segunda categoría.

Athletic Bilbao superó 1-0 al Espanyol con una diana de Óscar de Marcos a los 27 minutos. Avanzó más allá de los octavos de final por cuarta campaña consecutiva.