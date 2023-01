Atlas empata con Querétaro; Pachuca golea a Bravos

CIUDAD DE MÉXICO.- Con una fiesta de goles, el Atlas dejó ir el triunfo al empatar 3-3 ante el Querétaro en el Estadio Corregidora, partido correspondiente a la jornada 3 del Clausura 2023. De esta manera los Zorros hicieron su regreso al recinto, en donde en marzo del año pasado se desataron hechos violentos entre ambas barras, que dejó 26 lesionados, algunos de gravedad.

Luego del pitazo inicial, el juego se vio trabado por varias faltas de ambas escuadras, al minuto 18 se marcó un penalti cometido por el jugador de Atlas, Martín Nervo, por una mano dentro del área, oportunidad que perdió Pablo Barrera al fallar su disparo.

Al minuto 22 los Zorros no perdonaron y Julio Furch abrió el marcador con un remate de cabeza a quemarropa desde el lado izquierdo, con asistencia de Ozziel Herrera tras un contraataque.

En un desenlace de primer tiempo con poca posesión de balón para las escuadras, en un ir y venir de las porterías, el jugador de Gallos, Rafael Fernández, falló un remate de cabeza desde el centro del área que se perdió por la izquierda. Pero de inmediato, al minuto 30, Rodrigo López empató el encuentro con un tiro con la pierna derecha desde fuera del área.

En la recta final de la primera mitad, el Atlas volvió a ponerse arriba del marcador con un gol de Julián Quiñones, quien remató con la derecha tras un saque de esquina. Todo indicaba que se irían al descanso con la ventaja de los rojinegros, sin embargo, al 45+7′ se marcó un penalti cometido por Aldo Rocha por una mano dentro del área, anotación que Ángel Sepúlveda convirtió con un disparo con la derecha al palo izquierdo, lo que dejó un 2-2 a la mitad del juego.

Al regreso de vestidores, el partido continuó con varias faltas y un medio campo trabado, pero al minuto 68 Christopher Trejo volvió a poner al Atlas al frente con un disparo desde fuera del área.

Para finalizar el juego, como en la primera mitad, cuando estaban en tiempo de compensación, Ettson Ayón, al 90+9 emparejó el partido con remate de cabeza desde el centro del área, firmando el 3-3 final.

El encuentro se disputó a puerta cerrada, pues una de las sanciones tras los hechos violentos en las gradas queretanas fue que el Estadio Corregidora no recibiera aficionados durante un año; así mismo, se anunció que habría tres anillos de seguridad en torno al inmueble, y contarían con la participación de 400 elementos de seguridad. También se brindó protección al equipo de Atlas desde su estancia en el hotel, recorridos y después del encuentro.

Con este resultado, Querétaro suma dos puntos en el certamen, mientras que Atlas acumula cuatro. Para la jornada 4, los Gallos no verán actividad esta semana debido a una petición de posponer el partido contra Cruz Azul, mientras que los Rojinegros recibirán la visita de Santos Laguna.

Pachuca regresa al triunfo con goleada sobre Bravos

Este domingo los Tuzos de Pachuca volvieron a probar la miel del triunfo al derrotar con jerarquía a los Bravos de Ciudad Juárez por marcador de 4-1 en el cierre de la fecha 3 del torneo Clausura 2023, celebrado en la cancha del Estadio Hidalgo.

El equipo de la Bella Airosa tomo la delantera luego de que Javier “Chofis” López desbordara por derecha centrando al área, pero Alejandro Arribas cortó el trazo que, desafortunadamente para él, se fue al fondo de su portería a 27 minutos de iniciadas las acciones.

No obstante, la igualada llegó temprano en la segunda parte por conducto de Darío Lezcano quien, en tiro de esquina, se elevó por encima de sus marcadores y con un frentazo puso el 1-1 a los 46 corridos.

Los Tuzos apretaron las tuercas de su maquinaria ofensiva y al 53 Mauricio Isais marcó el 2-1 con un potente disparo, que se avaló en el VAR al no ser claro si el esférico había traspasado por completo la línea final. Veinte minutos después, los locales acrecentaron el pizarrón desde un saque de esquina que coronó José Castillo con potente testarazo dejando, a los 75, la pizarra 3-1.

Finalmente, el árbitro Ismael López decretó, a 8 minutos de cumplirse el tiempo reglamentario, un penal en favor de Pachuca que fue cobrado con soltura por Roberto de la Rosa dejando el 4-1 final.

Con este resultado los Tuzos se meten hasta la segunda plaza de la tabla general con 6 unidades, solamente debajo de Tigres, a la vez que Juárez suma su segundo descalabro rezagándose hasta la decimosegunda casilla con 3 puntos.