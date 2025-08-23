Atienden a hombre en situación de calle con salud delicada

El hombre de 61 años fue estabilizado por paramédicos y trasladado al Hospital General, tras presentar descompensación y probable deshidratación

La persona fue identificada como Severiano José, de 61 años, quien actualmente vive en situación de calle. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un hombre en situación de calle fue encontrado en condiciones de salud delicadas en la avenida Lerdo de Tejada, entre Bolívar y la privada Aquiles Serdán, justo atrás del Hospital General, en el sector Centro de la ciudad.

Elementos de la Guardia Estatal detectaron al hombre y dieron aviso al 9-1-1, lo que permitió la pronta movilización de cuerpos de auxilio.

Paramédicos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos acudieron al sitio y al revisarlo determinaron que se encontraba descompensado por niveles de azúcar y presentaba probable cuadro de deshidratación.

Tras estabilizarlo en el lugar, los rescatistas procedieron a trasladarlo al Hospital General para recibir atención médica especializada.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para reportar de inmediato al 9-1-1 cualquier caso de personas en riesgo, especialmente en temporada de altas temperaturas, con el fin de salvaguardar su vida e integridad.