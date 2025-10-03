Ataques israelíes dejan 57 muertos en Gaza mientras Hamás evalúa propuesta

Funcionarios de salud confirmaron nuevas víctimas en la Franja, mientras Hamás analiza el plan impulsado por Trump y aceptado por Netanyahu, que plantea desarme y liberación de rehenes

Una columna de humo sale de un lugar atacado por el ejército de Israel en la Ciudad de Gaza, vista desde el centro de la Franja de Gaza, el 1 de octubre de 2025. (AP Foto/Abdel Kareem Hana)

DEIR AL-BALAH, Franja de Gaza.- Ataques israelíes por tierra y aire mataron a por lo menos 57 palestinos en la Franja de Gaza, aseguraron funcionarios de salud el jueves, al tiempo que Hamás sigue sopesando su respuesta a la propuesta del presidente estadounidense Donald Trump para poner fin a casi dos años de guerra.

El plan exige a Hamás liberar a todos los 48 rehenes —de los cuales Israel cree que unos 20 continúan con vida—, abandonar el poder y desarmarse a cambio de la liberación de cientos de prisioneros palestinos y el fin de los combates. Sin embargo, la propuesta, que ha sido aceptada por el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, no establece una vía hacia la creación de un Estado palestino.

Los palestinos anhelan que la guerra termine, pero muchos creen que el plan favorece a Israel, y un alto cargo de Hamás dijo a The Associated Press que algunos elementos eran inaceptables, aunque no entró en detalles. Qatar y Egipto, dos mediadores clave, indicaron que se requieren más negociaciones sobre ciertos elementos.

Israel intercepta flotilla de ayuda de activistas

Al menos 29 personas murieron por fuego israelí en el sur de Gaza, según el hospital Nasser, que recibió los cuerpos. Las autoridades del lugar detallaron que 14 de ellas murieron en un corredor militar israelí donde ha habido frecuentes enfrentamientos en torno a la distribución de ayuda humanitaria.

Los directivos del hospital Mártires de Al-Aqsa, en la ciudad central de Deir al-Balah, dijeron que habían recibido 16 muertos por ataques israelíes.

Médicos Sin Fronteras informó que uno de sus terapeutas ocupacionales fue asesinado mientras esperaba un autobús en Deir al-Balah, en un ataque que dejó a otras cuatro personas gravemente heridas. La organización se refirió a Omar Hayek, de 42 años, como un “hombre tranquilo de una profunda bondad y profesionalismo”.

Hayek, quien recientemente había huido hacia el sur del territorio desde Ciudad de Gaza, es el 14to miembro del personal de la organización que ha sido asesinado en Gaza desde el inicio de la guerra, destacó el organismo.

En Ciudad de Gaza, responsables del hospital Shifa dijeron que recibieron cinco cadáveres y varios heridos, y que su personal tenía problemas para llegar a las instalaciones en medio de una fuerte ofensiva de Israel con el objetivo de ocupar la ciudad.

Otros hospitales reportaron siete muertes adicionales por fuego israelí. No ha habido declaraciones del ejército israelí, el cual asegura que sólo ataca a milicianos y acusa a Hamás de poner en peligro a los civiles al operar en áreas pobladas.

Por su parte, Israel ha interceptado a la mayoría de los alrededor de 40 barcos de una flotilla que transportaba una cantidad simbólica de ayuda humanitaria para los palestinos y que tenía como objetivo romper el bloqueo israelí de 18 años sobre Gaza, de acuerdo con los organizadores.

El Ministerio de Relaciones Exteriores israelí indicó en redes sociales que los activistas a bordo, entre los que se encontraban Greta Thunberg y varios legisladores europeos, estaban a salvo y eran trasladados a Israel para comenzar los “procedimientos” para su deportación.

En la Cisjordania ocupada, un miliciano palestino fue asesinado y otro arrestado el jueves después de perpetrar un ataque de embestida y tiroteo en un puesto de control del ejército israelí, de acuerdo con el ejército, que agregó que no hubo soldados heridos.

A la espera de noticias de Hamás

Un alto cargo de Hamás dijo a la AP el miércoles que algunos puntos de la propuesta acordada por Trump y Netanyahu son inaceptables y deben modificarse, pero no ofreció más detalles.

El grupo dará su respuesta oficial una vez que consulte a otras facciones palestinas. El funcionario, que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a informar a la prensa sobre las conversaciones en curso, señaló que Hamás había manifestado sus preocupaciones a Qatar y Egipto.

El ataque liderado por Hamás sobre el sur de Israel el 7 de octubre de 2023, que desencadenó la guerra, mató a unas 1.200 personas y otras 251 fueron tomadas como rehenes. La mayoría fueron liberados en acuerdos de alto el fuego anteriores.

El plan de Trump garantiza la entrada de ayuda humanitaria y promete la reconstrucción en Gaza, que quedará, junto a sus más de dos millones de habitantes, bajo un gobierno internacional.

Aumentan los fallecidos en Gaza

La campaña militar israelí en la Franja de Gaza ha cobrado la vida de más de 66.200 palestinos y ha herido a casi 170.000 más, según el Ministerio de Salud del territorio, cuyo conteo no distingue entre civiles y combatientes, pero sostiene que alrededor de la mitad de los fallecidos eran mujeres y niños.

El Ministerio forma parte del gobierno dirigido por Hamás. Las agencias de Naciones Unidas y muchos expertos independientes consideran sus cifras como la estimación más fiable de bajas en tiempos de guerra.

Alrededor de 400.000 palestinos han huido de Ciudad de Gaza, donde existen condiciones de hambruna, desde que Israel inició una gran ofensiva en la región el mes pasado. El jueves por la mañana, se podía ver humo en el norte de Gaza y a gente huyendo hacia el sur.

El Ministro de Defensa israelí ordenó el miércoles a todos los palestinos que salgan de Ciudad de Gaza. Indicó que era su ”última oportunidad” y que cualquiera que se quede será considerado partidario de los insurgentes.

Aunque las capacidades militares de Hamás se han visto enormemente mermadas, el grupo todavía lleva a cabo ataques esporádicos. El miércoles se lanzaron al menos siete proyectiles hacia Israel desde territorio gazatí, pero todos fueron interceptados o cayeron en campo abierto, sin reportes de víctimas, dijo el ejército israelí.