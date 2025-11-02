Ataques con drones dejan dos muertos en Odesa mientras Ucrania y Rusia cruzan ofensivas

Los bombardeos rusos dañaron infraestructura energética y provocaron cortes masivos de electricidad, mientras Ucrania respondió atacando un puerto petrolero en territorio ruso

En esta imagen tomada de un video del servicio de prensa del Ministerio ruso de Defensa el viernes 31 de octubre de 2025, un lanzacohetes ruso Grad de 122 mm dispara hacia piosiciones ucranianas en un lugar de Ucrania no revelado. (Servicio de prensa del Ministerio ruso de Defensa via AP)

KIEV, Ucrania.- Al menos dos personas murieron en un ataque con drones en la región suroeste de Odesa, en Ucrania, informaron las autoridades ucranianas el domingo. Mientras tanto, Rusia y Ucrania siguieron cruzando ataques a infraestructura.

Drones rusos atacaron un aparcamiento en la región de Odesa, en la costa ucraniana del mar Negro, en las primeras horas del domingo, y mataron a dos personas, según el Servicio Estatal de Emergencias. El gobernador regional de Odesa, Oleh Kiper, dijo que otras tres personas resultaron heridas.

Decenas de miles de residentes se quedaron sin electricidad después de que Rusia atacara con drones y misiles la región de Zaporiyia, en la línea del frente, durante la noche del sábado al domingo.

El gobernador regional, Ivan Fedorov, dijo que casi 60.000 personas enfrentaron cortes de energía y dos personas resultaron heridas en los ataques. Publicó fotos en Telegram de edificios reducidos a escombros.

Como resultado de los ataques a la red eléctrica de Ucrania, varias regiones enfrentaron cortes de energía rotativos el domingo, informó el operador nacional de energía de Ucrania, Ukrenergo.

Rusia mantiene una campaña sobre la infraestructura energética de Ucrania, mientras se acercan las duras condiciones invernales.

Las ciudades ucranianas utilizan infraestructura pública centralizada para operar sistemas de agua, alcantarillado y calefacción, y los apagones impiden su funcionamiento.

La campaña busca erosionar la moral ucraniana, así como interrumpir la fabricación de armas y otras actividades relacionadas con la guerra, casi cuatro años después de la invasión a gran escala de Rusia a su vecino.

Analistas y funcionarios dicen que este año Moscú ha cambiado de táctica, apuntando a regiones específicas e infraestructura de gas.

Los ataques se han vuelto más efectivos a medida que Rusia lanza cientos de drones, algunos equipados con cámaras que mejoran la precisión, que abruman las defensas antiaéreas, especialmente en regiones donde la protección es más débil.

Mientras tanto, un ataque con drones ucranianos incendió un petrolero e infraestructura en el puerto de Tuapse, en Rusia, dijeron funcionarios regionales el domingo.

Imágenes que circulaban en canales de redes sociales parecían mostrar llamas envolviendo estructuras de terminales y un petrolero en el puerto del mar Negro, con varios incendios visibles en toda el área portuaria. The Associated Press no pudo confirmar de manera independiente las imágenes.

Un funcionario de inteligencia ucraniano dijo a The Associated Press que las fuerzas ucranianas atacaron un petrolero, infraestructura de carga y edificios portuarios.

Hablando bajo condición de anonimato, el funcionario dijo que se registraron cinco ataques con drones y que la operación fue llevada a cabo por fuerzas especiales del Servicio de Seguridad de Ucrania y otras fuerzas de defensa.

Las autoridades locales rusas dijeron que “dos barcos civiles extranjeros” resultaron dañados.

Tuapse alberga una importante terminal de exportación de petróleo y una refinería perteneciente a la compañía petrolera estatal rusa Rosneft.

A principios de esta semana, el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy dijo que los ataques de largo alcance de Ucrania a las refinerías dentro de Rusia han reducido la capacidad de refinado de petróleo de Moscú en un 20%, citando inteligencia de gobiernos occidentales.

Las exportaciones de petróleo juegan un papel clave en el financiamiento de la invasión de Rusia a su vecina Ucrania. Mientras las armas ucranianas apuntan a las refinerías, nuevas sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea buscan reducir las ganancias de exportación de petróleo y gas de Moscú.