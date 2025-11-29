El Dólar
Asumirá Jorge Luis Miranda Niño la Barra de Abogados de Nuevo Laredo

Será el próximo lunes 1 de diciembre cuando tome las riendas de este gremio

La conferencia de prensa se efectuó en conocido restaurante de Nuevo Laredo. [Iván Zertuche/Líder Web]
Iván Zertuche / Líder Web

Nuevo Laredo, Tam.– En conferencia de prensa, el presidente electo de la Barra de Abogados, Jorge Luis Miranda Niño, dio a conocer que el lunes 1 de diciembre se llevará a cabo su toma de protesta y presentará oficialmente a la mesa directiva que encabezará los trabajos durante el próximo periodo.

“Esta conferencia es para hacerles la atenta invitación, a que nos acompañen a la toma de protesta de la nueva mesa directiva 2026-2027 de la Barra de Abogados de Nuevo Laredo, que un servidor va a presidir a partir del 1 de enero del 2026, y para que sean testigos del magno evento que se realizará en dicha toma de protesta”, comentó Miranda Niño.

Dijo que asumirá la presidencia de este organismo conformado por profesionistas del derecho, que buscan fortalecer la ética, la actualización profesional y la cercanía con la ciudadanía, y más que nada la unidad entre el gremio.

Así mismo José Luis Miranda, resaltó que ante los retos que plantea la reforma judicial, uno de los ejes principales de la Barra de Abogados será mantener una capacitación constante para todos sus integrantes, con el propósito de garantizar un ejercicio profesional actualizado, responsable y acorde a los cambios en el sistema jurídico nacional.

Para concluir, el presidente electo señaló que esta agrupación de profesionistas será una organización de puertas abiertas, donde se impulsarán consultorías gratuitas para la ciudadanía, especialmente para personas que enfrentan dificultades para solventar trámites legales, además de que la intención es que la Barra de Abogados no solo sea un espacio gremial, sino un punto de apoyo accesible para quienes requieran orientación jurídica básica.

