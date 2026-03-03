Asume Aaron Judge capitanía de Estados Unidos en Clásico Mundial en contexto internacional tenso

El estelar de los Yankees destacó el honor de representar a su país mientras el torneo inicia en medio de conflictos globales

Aaron Judge, estrella de los Yankees de Nueva York, saluda a los fanáticos durante los entrenamientos de primavera del equipo el jueves 12 de febrero de 2026, en Tampa, Florida. (AP Foto/Chris O'Meara)

PHOENIX.- La estrella de los Yankees de Nueva York, Aaron Judge, manifestó que ponerse el lunes una camiseta del equipo de Estados Unidos tuvo un significado especial, sobre todo si se tiene en cuenta el conflicto que se intensifica en todo Oriente Medio tras los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán que comenzaron hace tres días.

El tres veces Jugador Más Valioso de la Liga Americana es el capitán de Estados Unidos de cara al Clásico Mundial de Béisbol, que se disputa del jueves al 17 de marzo.

Estados Unidos juega su primer partido contra Brasil el viernes en Houston.

“Están pasando muchas cosas locas en el mundo ahora mismo”, comentó Judge después del entrenamiento del equipo el lunes. “Agradezco cada día que tengo la oportunidad de venir aquí, jugar el deporte que amo, tener a mi familia cerca y estar con estos grandes compañeros”.

El jardinero, de 33 años, señaló que se dirigió al plantel durante una reunión y le dijo al grupo repleto de estrellas que aprovechara la oportunidad y se conocieran entre sí.

Judge añadió que ser capitán de Estados Unidos es uno de los mayores honores de su carrera. Aunque varios otros en el roster han defendido sus colores en ediciones anteriores del Clásico Mundial de Béisbol u otras competencias internacionales, esta es la primera experiencia del siete veces All-Star.

“Le di la vuelta (a la camiseta) y miré el frente donde decía USA y, para mí, realmente me llegó”, expresó. “Empecé a pensar en que — algunos de nosotros probablemente tenemos en la familia a personas que han servido en las fuerzas armadas o conocemos a gente que ha servido en las fuerzas armadas.

“Eso fue lo primero que pensé: hay personas ahí afuera que lo han sacrificado todo por este país para permitirme tener a mi esposa segura en casa, a mi hija segura en casa y que yo tenga la oportunidad de venir aquí y jugar un juego de niños”.

Este será el sexto torneo del Clásico Mundial de Béisbol, desde la edición inaugural en 2006. Japón ha ganado tres veces, en 2006, 2009 y, más recientemente, en 2023, cuando Shohei Ohtani ponchó de manera memorable a la estrella estadounidense Mike Trout para el último out.

La República Dominicana ganó en 2013 y Estados Unidos obtuvo su único título en 2017.

El evento de 20 equipos de este año comienza el jueves con cuatro grupos de cinco equipos que jugarán en Houston, Miami, Tokio y San Juan, Puerto Rico. Estados Unidos estará en Houston, donde disputará cuatro partidos en cinco días en el Grupo B contra México, Italia, Gran Bretaña y Brasil.

Los dos mejores equipos de cada grupo avanzarán a los cuartos de final, cuando el torneo cambie a un formato de eliminación directa. Houston y Miami albergarán dos partidos cada una en la ronda de cuartos de final, y las semifinales y la final serán en Miami.

Estados Unidos tiene dos juegos de exhibición en Arizona contra los Gigantes de San Francisco el martes y los Rockies de Colorado el miércoles antes de viajar a Houston para el debut del viernes.

Estados Unidos cuenta con un cuerpo de lanzadores joven y talentoso que incluye a ambos ganadores del Premio Cy Young del año pasado —Tarik Skubal y Paul Skenes—.

Skenes jugó sus primeras dos temporadas universitarias en la Academia de la Fuerza Aérea antes de transferirse a LSU.

El manager de Estados Unidos, Mark DeRosa, dijo que había preparado un gran discurso de reclutamiento para que Skenes se uniera al roster el año pasado, pero al final resultó ser una conversación fácil y breve.

“Me dijo: ‘Quiero hacer esto por cada hombre y mujer de servicio que protege nuestra libertad’”, relató DeRosa. “Al final del día, eso es todo lo que hace falta decir. Hay algo muy especial en representar a tu país. Nos lo tomamos en serio. Queremos disfrutar el juego y divertirnos, pero sin duda entendemos la responsabilidad que conlleva”.

El relevista de Estados Unidos Griffin Jax también jugó tres temporadas para la Fuerza Aérea.

La posible alineación titular debería tener mucha potencia, con los veteranos toleteros Bryce Harper, Judge y Kyle Schwarber a la cabeza. También hay juventud y velocidad con el jardinero central Pete Crow-Armstrong y el campocorto Bobby Witt Jr. en el roster.

DeRosa regresa como manager después de conducir a Estados Unidos a un segundo lugar en 2023. El coach de pitcheo es el exzurdo de los Yankees Andy Pettitte, los coaches de bateo son Matt Holliday y Sean Casey, y el coach de banca es Michael Young.