Aston Villa remonta en el 2do tiempo y supera 3-2 a Salzburgo en la Liga Europa

El triunfo asegura posición entre los ocho, aunque Lyon mantiene liderato por diferencia de goles

Jamaldeen Jimoh-Aloba, del Aston Villa, festeja al final del partido de la Liga Europa que el conjunto inglés ganó al Salzburgo de Austria en Birmingham, el jueves 29 de enero de 2026 (Martin Rickett/PA via AP)

CIUDAD DE MÉXICO.- El primer gol de Jamaldeen Jimoh-Aloba para el Aston Villa llegó a los 87 minutos y significó el triunfo de 3-2 obtenido el jueves con remontada por el conjunto inglés ante el Salzburgo, al concluir la fase inicial de la Liga Europa.

El gol de Jimoh-Aloba, de 19 años, siguió al tanto del empate, marcado por Tyrone Mings en Villa Park. Morgan Rogers inició la remontada a los 64 después de que los visitantes construyeron una ventaja de 2-0 con un gol en propia puerta de Victor Lindelof y una diana posterior de Moussa Yeo.

Sin embargo, el Villa no pudo superar al Lyon en la cima de la tabla general de 36 equipos. El equipo francés se impuso 4-2 al PAOK, que jugó con diez hombres, manteniéndose por delante del equipo de Unai Emery por diferencia de goles.

Tanto Lyon como Villa ya habían asegurado un lugar en los octavos de final en marzo.

Al igual que en la Liga de Campeones, los ocho primeros clasificados avanzan automáticamente a los octavos de final. Los equipos ubicados del noveno al vigésimo cuarto sitio entran en un repechaje a dos partidos.

El resto de los ocho primeros son: Midtjylland en tercer lugar, Real Betis, Porto, Braga, Friburgo y Roma.