Asesinan a periodista de nota policiaca en Poza Rica, Veracruz

La noche de este jueves fue asesinado a balazos el periodista Carlos Castro, reportero de nota policiaca y director de la página informativa “Código Norte Veracruz”. [Agencias]

XALAPA, México.- Un periodista que cubría información policiaca en el norte del estado mexicano de Veracruz fue asesinado el jueves por la noche en la localidad petrolera de Poza Rica, informó la Comisión Estatal de Protección a Periodistas en un comunicado.

La victima sólo fue identificada como Carlos Castro, reportero y director del medio digital local Código Norte Veracruz, además de colaborador de otros portales informativos en este estado con litoral en el Golfo de México, en el cual hay amplia actividad del crimen organizado y violencia contra la prensa.

Castro es el primer periodista asesinado en 2026 en México. El año pasado, uno de los más letales para la prensa en el mundo, seis periodistas o trabajadores de medios fueron asesinados en el país latinoamericano, según el recuento del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), una organización de defensa de la prensa con sede en Nueva York.

De acuerdo con un reportero de Poza Rica que acudió al lugar y pidió guardar el anonimato por seguridad, policías estatales municipales y la Guardia Nacional acordonaron la zona en torno a un establecimiento de comida, en el cual realizaban las diligencias para el levantamiento del cadáver.

Según ese reportero, Castro tenía una hija y había regresado recientemente a Poza Rica tras permanecer varios meses fuera del estado, ya que había recibido amenazas. Dijo también que contaba con medidas de protección por parte de la comisión estatal, la cual no contestó de momento a una solicitud de la AP para confirmar este punto.

Hasta el momento, las autoridades no han dado detalles del ataque, ni información sobre posibles detenidos o el presunto móvil.

En su comunicado, la comisión exigió una investigación exhaustiva.