Aseguran Reales a Vinnie Pasquantino con contrato de dos años y 11.1 millones

El acuerdo lo mantiene en Kansas City hasta 2027 tras su mejor temporada ofensiva en Grandes Ligas

Vinnie Pasquantino (9), de los Reales de Kansas City, celebra en el dugout tras anotar una carrera contra los Angelinos de Los Ángeles en la novena entrada de un juego de béisbol, el jueves 25 de septiembre de 2025, en Anaheim, California. (AP Photo/Wally Skalij, archivo)

Vinnie Pasquantino (9), de los Reales de Kansas City, celebra en el dugout tras anotar una carrera contra los Angelinos de Los Ángeles en la novena entrada de un juego de béisbol, el jueves 25 de septiembre de 2025, en Anaheim, California. (AP Photo/Wally Skalij, archivo)

KANSAS CITY, Misuri.- El infielder Vinnie Pasquantino acordó un contrato de dos años por 11,1 millones con los Reales el viernes, pendiente de un examen físico exitoso, que lo mantendrá en Kansas City hasta la temporada 2027.

Pasquantino recibirá 4,2 millones este año y 6,9 millones en 2027. Tiene cláusulas que podrían aumentar su salario de 2027 a un máximo de 11,5 millones.

Estaba en su segundo año de elegibilidad para el arbitraje salarial en el receso previo a la próxima campaña y sigue bajo control del club hasta 2028.

Pasquantino viene de una temporada con máximos en su carrera en varias categorías, incluyendo jonrones (32) y carreras impulsadas (113) después de haber estado fuera de actividad por lesiones durante gran parte de 2023 y 2024. Se convirtió en el octavo jugador de los Reales en sumar al menos 30 jonrones y dobles en una temporada.

“Vinnie es un productor de carreras de primer nivel, una parte fundamental de nuestro equipo y alguien con quien nuestros fanáticos realmente se han conectado. Estamos orgullosos del jugador en el que se ha convertido y de que haya ganado este contrato. Estamos contentos como organización y por Vinnie personalmente de tener estabilidad en el futuro”, dijo en un comunicado el gerente general de los Reales, J.J. Picollo.

Su salario de 2027 puede aumentar hasta 600.000 dólares con base en apariciones al plato en 2026: 200,000 cada una por 450, 500 y 550.

Aumentaría en 4 millones si gana un premio al Jugador Más Valioso en 2026, 3 millones si termina entre el segundo y el quinto en la votación, 2 millones por quedar entre el sexto y el décimo, 1,5 millones por el puesto 11-15 y 1,25 millones por el puesto 16-20.

Su salario de 2027 aumentaría en un millón si es seleccionado para el primer equipo All-MLB y 750.000 por formar parte del segundo equipo.

Pasquantino tiene bonificaciones por premios para ambas temporadas: 100.000 por ser Jugador Más Valioso de la Serie Mundial, 100.000 por ser el Más Valioso de la campaña, 50.000 por quedar entre el segundo y el quinto en la votación de ese premio y 50.000 cada uno por Guante de Oro, Bate de Plata, elección o selección para el Juego de Estrellas, y Más Valioso de la Serie de Campeonato de la Liga Americana.