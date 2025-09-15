Artesanías del CEDES Nuevo Laredo presentes en la EXPOMEX 2025

Estas acciones permiten contribuir con su economía familiar y facilitar la inclusión en el mercado laboral

Nuevo Laredo, Tamaulipas.- A través del Departamento de Promoción y Desarrollo Laboral del Centro de Ejecución de Sanciones (CEDES) del municipio de Nuevo Laredo, productos elaborados por personas privadas de la libertad (PPLs) se encuentran exhibidas y disponibles para su adquisición en la EXPOMEX 2025.

Este evento masivo se encuentra abierto al público en general hasta el 28 de septiembre del año en curso en un horario de 18:00 horas hasta la medianoche.

Anualmente, este evento ofrece diferentes atracciones como conciertos en vivo, juegos mecánicos, comida regional, cultura y entretenimiento para toda la familia, por lo que representa una plataforma importante para promover los artículos que se elaboran al interior del centro.

La participación en estos espacios es una de las estrategias empleadas por la Subsecretaría de Ejecución de Sanciones y Reinserción Social de la SSPT para promover el trabajo realizado por las personas que cumplen sanciones privativas de la libertad, contribuir con su economía familiar y facilitar la inclusión en el mercado laboral.