Arsenal se mantiene en la cima, Man City presiona y Liverpool continúa su resurgimiento

El City ocupó brevemente la posición de honor tras una victoria de 2-1 ante el Nottingham Forest

El sueco Viktor Gyoekeres y el inglés Declan Rice, ambos del Arsenal, celebran después de que Georginio Rutter, del Brighton, anotara un autogol durante el juego de fútbol de la Premier League inglesa entre el Arsenal y el Brighton and Hove Albion en Londres, el sábado 27 de diciembre de 2025. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)

MANCHESTER, Inglaterra (AP) — El Arsenal resistió una reacción tardía del Brighton este sábado para conservar el primer lugar de la Liga Premier y mantenerse por delante del Manchester City.

El City ocupó brevemente la posición de honor tras una victoria de 2-1 ante el Nottingham Forest, pero cuando el Arsenal venció al Brighton por el mismo marcador más tarde ese día, regresó a la cumbre con una ventaja de dos puntos sobre el equipo de Pep Guardiola.

El resurgimiento del Liverpool continuó con su propia victoria de 2-1 contra el colista Wolverhampton, que estableció un nuevo récord en la Liga Premier por la racha más larga sin ganar desde el inicio de una temporada.

Arsenal presionado por el Brighton

Un gol a balón parado y otro autogol mantuvieron al Arsenal en lo más alto de la clasificación, pero se requirió una parada excepcional del español David Raya para negarle el empate al Brighton.

El noruego Martin Odegaard le dio al equipo de Mikel Arteta la ventaja al minuto 14 con un disparo raso desde el borde del área. Y cuando Georginio Rutter, del Brighton, cabeceó hacia su propia portería un peligroso tiro de esquina del inglés Declan Rice a los siete minutos del segundo tiempo, el Arsenal tenía el control.

Sin embargo, los nervios empezaron a extenderse por el Emirates cuando el paraguayo Diego Gómez descontó contra el curso del juego al minuto 64. Posteriormente, Yankuba Minteh sacó un disparo que buscaba el ángulo pero Raya logró desviarlo.

El Arsenal se ha convertido en un especialista en jugadas de estrategia y, en las últimas semanas, se ha beneficiado de una serie de autogoles; siendo el de Rutter el más decisivo. Fue la cuarta vez en igual número de juegos que un oponente anota un gol en propia puerta contra el líder de la liga.

Cherki cumple para el City

El francés Rayan Cherki mantuvo la lucha del Manchester City por el título de la Liga Premier con un gol tardío para la victoria en casa del Nottingham Forest.

El remate del delantero al minuto 83 aseguró el triunfo en el City Ground, sumando seis victorias consecutivas en la liga para el equipo de Pep Guardiola. El City acumula una racha de ocho triunfos seguidos en todas las competencias.

“Hoy es una gran victoria. Estoy orgulloso del equipo porque este partido es muy complicado de ganar”, afirmó Cherki a TNT Sports.

Fue el segundo gol de Cherki en tres partidos y el quinto en total. También proporcionó una asistencia con un pase intrincado a Tijjani Reijnders para poner al City por delante tres minutos después del inicio del complemento.

Omari Hutchinson igualó para el Forest, que está en la pelea para evitar el descenso, e intento aguantar por llevarse un punto crucial hasta que Cherki disparó a través de un área abarrotada para el gol de la victoria.

Guardiola que ha ganado 12 títulos de liga con el Barcelona, el Bayern Munich y el City, parece creer que su equipo está listo para recuperar el título que cedió al Liverpool la temporada pasada. Se unió a las celebraciones con los aficionados que viajaron después del pitido final, actuando como director de orquesta mientras celebraban con entusiasmo tras otra victoria.

“Cuando ganas muchos títulos en Barcelona, Bayern Munich o aquí, tienes muchos juegos de este tipo”, comentó. “El lenguaje corporal, cómo celebramos y la conexión con la afición está ahí”.