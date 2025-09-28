Arsenal saca triunfo ante Newcastle y se acerca al Liverpool, líder de la Liga Premier

Horas antes Aston Villa consiguió su primera victoria de la temporada en la liga con un triunfo 3-1 contra el Fulham

Gabriel del Arsenal celebra la victoria de su equipo ante el Newcastle en la Liga Premier el domingo 28 de septiembre del 2025. (AP Foto/Jon Super)

MANCHESTER, Inglaterra (AP) — Gabriel anotó un gol a los 96 minutos para que el Arsenal remontara y asegurara una dramática victoria el domingo 2-1 sobre el Newcastle en la Liga Premier para cerrar la brecha con el líder Liverpool.

El defensor se elevó para cabecear un tiro de esquina en el tiempo de descuento que colocó al equipo de Mikel Arteta en el segundo lugar de la clasificación, a dos puntos del campeón defensor Liverpool.

El entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, lo describió como una victoria “de declaración”.

“Hay oportunidades, hay momentos en la temporada, tienes que encontrar la manera de ganar”, dijo.

La victoria permitió al Arsenal aprovechar al máximo la primera derrota de la temporada del Liverpool, que el sábado perdió 2-1 ante el Crystal Palace el sábado. Ese partido también se decidió por un gol en el tiempo de descuento del exdelantero del Arsenal Eddie Nketiah.

Un día después, fue el turno del Arsenal de producir un final cardiaco después de ir perdiendo gran parte del partido tras el gol de Nick Woltemade en el minuto 34.

Mikel Merino igualó con un cabezazo al 84 y Gabriel selló los tres puntos en el tiempo añadido.

Horas antes Aston Villa consiguió su primera victoria de la temporada en la liga con un triunfo 3-1 contra el Fulham.

Más drama al final

Por segunda semana consecutiva, el Arsenal necesitó un acto de rescate tardío.

Un gol a los 93 minutos de Gabriel Martinelli salvó un empate 1-1 contra el Manchester City la semana pasada. Y el cabezazo de Merino pareció que les iba a rescatar otro punto.

Incluso con eso, todavía habría habido la sensación de una oportunidad perdida para el Arsenal después de la derrota del Liverpool en el Palace. Cualquier sensación de frustración, sin embargo, se convirtió en pura alegría cuando Gabriel cabeceó desde cerca.

“Es increíble, hombre, goles ganadores tardíos. No hay nada mejor en el fútbol. Sin palabras”, dijo el delantero del Arsenal Bukayo Saka.

Gabriel se dejó caer de rodillas al pitido final y, con ambos puños cerrados, rugió de celebración. Él y sus compañeros sabrán la importancia potencial de la victoria, que puso presión sobre un equipo del Liverpool que ha necesitado una sucesión de goles tardíos para evitar perder puntos esta temporada. Uno de esos llegó contra el Newcastle en agosto cuando Rio Ngumoha anotó en el décimo minuto del tiempo añadido para asegurar una victoria 3-2.

La historia se repitió con el Newcastle, pero el Arsenal podría señalar varias ocasiones en las que fue negado por la suerte, el VAR o la brillantez del portero Nick Pope.

A los visitantes se les otorgó un penal en la primera mitad cuando Pope derribó a Viktor Gyokeres en el área. Pero después de revisar el VAR, el árbitro Jarred Gillett anuló la decisión, considerando que Pope tocó el balón primero, incluso si derribó a Gyokeres después.

Leandro Trossard golpeó el poste poco después, mientras que Pope también bloqueó dos intentos a gol de Eberechi Eze y otro de Jurrien Timber.

“Merecimos completamente la victoria, la forma en que jugamos, la forma en que competimos, las oportunidades que generamos. Lo hicimos de manera dramática al final, pero estoy muy feliz y orgulloso del equipo”, dijo Arteta .

Alivio para el Villa

Dos goles en tan solo dos minutos en el complemento sellaron la remontada para el Villa después de que Fulham tomó una ventaja temprana con un gol del mexicano Raúl Jiménez.

Ollie Watkins igualó el partido antes del descanso y John McGinn y el argentino Emiliano Buendía anotaron poco después del descanso para ayudar al Villa a conseguir su primer triunfo en la liga después de seis encuentros.

La victoria proporcionó alivio para el entrenador Unai Emery, quien ha tenido que lidiar con un complicado inicio de campaña. El español, que llevó al Villa a clasificar a la Liga de Campeones en su primera temporada completa a cargo y a la Liga Europa la campaña anterior, ahora tiene al equipo luchando en el extremo equivocado de la tabla en las primeras semanas con dos derrotas y tres empates.

Y cuando Jiménez adelantó a Fulham en el tercer minuto, parecía que iba a ser otro día frustrante.

Pero Watkins anotó su primer gol de la temporada al superar al portero de Fulham, Bernd Leno, a los 37 minutos.

McGinn disparó a ras desde unos 20 metros hacia el fondo de la portería cuatro minutos después del reinicio del juego antes de que Buendía tirara desde corta distancia dos minutos después.