Arsenal gana 3-0 y arruina el debut de Postecoglou con el Nottingham Forest

El Arsenal ha ganado tres de sus primeros cuatro partidos, perdiendo el otro ante, el Liverpool, su posible rival por el título

Martín Zubimendi y Gabriel Martinelli del Arsenal celebran al anotar en la Liga Premier ante el Nottingham Forest el sábado 13 de septiembre del 2025. (AP Foto/Kin Cheung)

LONDRES (AP) — Ange Postecoglou recibió un golpe al regresar a la Liga Premier con su nuevo equipo, el Nottingham Forest, que cayó el sábado 3-0 ante el Arsenal gracias a los goles de los nuevos fichajes de los Gunners Martin Zubimendi y Viktor Gyokeres.

Zubimendi. mediocampista defensivo español reclutado del Real Sociedad, remató espectacularmente desde el borde del área a los 32 minutos para poner al Arsenal al frente antes de que Gyokeres empujara un centro de Eberechi Eze —otro fichaje de verano— para duplicar la ventaja al 46.

Zubimendi cabeceó el tercero al 79 para completar la miserable reintroducción de Postecoglou, exentrenador del Tottenham, al fútbol inglés después de que el Forest lo contrató el martes como reemplazo del despedido Nuno Espírito Santo.

“Esta semana, es justo decirlo, fue bastante disruptiva para los jugadores”, aclaró Postecoglou. “También fue semana internacional, así que no llegaron hasta el jueves, viernes — ven a un nuevo entrenador y estoy tratando de implementar cosas nuevas”.

“Así que es comprensible que probablemente no tengan claridad de pensamiento en este momento. Pero ese es mi trabajo, tratar de asentar eso en las próximas semanas.”

El Tottenham despidió en junio a Postecoglou a pesar de que los Spurs ganaron el título de la Liga Europa y aseguraron la clasificación a la Liga de Campeones. Sin embargo, en casa el Tottenham terminó en el 17mo puesto, solo un lugar por encima del descenso.

El Forest ofreció poco en el Estadio Emirates. Su única oportunidad fue un disparo con el pecho de Chris Wood que el portero del Arsenal, David Raya, desvió al travesaño.

Por lo demás, fue todo Arsenal a pesar de que el entrenador Mikel Arteta no contaba con las estrellas Bukayo Saka y William Saliba debido a lesiones, comenzando con Declan Rice en el banquillo y viendo al capitán Martin Odegaard salir a los 18 minutos con una sospecha de lesión en el hombro.

Gyokeres ha anotado ahora tres goles en sus primeros cuatro partidos. Su último tanto fue ejemplo de lo que el Arsenal ha estado echando de menos: un delantero centro con instinto goleador en el área de penalti.

“Se siente genial, los chicos del equipo han sido increíbles”, indicó el internacial sueco. “Ha sido tan fácil integrarse en el grupo. Pero, por supuesto, un poco de tiempo donde tienes que adaptarte a todo lo que te rodea”.