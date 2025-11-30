Arsenal empata con Chelsea de 10 hombres

Mikel Merino salvó el 1-1 ante un Chelsea con diez hombres, permitiendo al Arsenal conservar su liderato mientras Manchester City recorta distancia en la lucha por el título

Jurrien Timber (izquierda) de Arsenal despeja el balón ante Marc Cucurella de Chelsea en la Liga Premier, el domingo 30 de noviembre de 2025, en Londres. (AP Foto/Ian Walton)

LONDRES.- Mikel Merino rescató el empate 1-1 para el Arsenal ante un Chelsea con 10 hombres, en un domingo que intensificó la puja por el título de la Liga Premier.

Arsenal marca el paso con una diferencia de cinco puntos sobre el Manchester City, que escaló el segundo lugar. Chelsea quedó un punto más atrás en el tercer puesto.

Chelsea tuvo que remar en inferioridad numérica desde el final de la primera mitad cuando el centrocampista ecuatoriano Moisés Caicedo fue expulsado por una entrada temeraria sobre Merino. Pero el equipo local se adelantó a los 48 minutos con un cabezazo de Trevoh Chalobah.

Merino igualó a los 59, pero Arsenal no pudo aprovechar su ventaja numérica y cedió puntos fuera de casa por segundo partido seguido.

El City fue el gran ganador del fin de semana, luego de su agónica victoria el sábado contra Leeds.

Liverpool y Manchester United salieron victoriosos en sus visitas a rivales de Londres. Los Reds vencieron 2-0 a West Ham, mientras que el United remontó para vencer 2-1 a Crystal Palace.

Gracias a varias intervenciones salvadoras del arquero argentino Emiliano Martínez, Aston Villa quedó cuarto después de superar 1-0 al colista Wolverhampton. Brighton marcha quinto tras su victoria a domicilio 2-0 ante Nottingham Forest.