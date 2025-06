Arrestan a propietarios de club colapsado en RD; tragedia dejó 236 muertos

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El propietario de un icónico club nocturno en la República Dominicana cuyo techo se derrumbó en abril y causó la muerte de 236 personas fue arrestado el jueves junto con su hermana.

Antonio Espaillat y Maribel Espaillat no han sido acusados en el caso, aunque las autoridades tienen 48 horas para presentar cualquier cargo ante un juez.

“Ambos imputados mostraron una inmensa irresponsabilidad y negligencia al dejar de realizar una intervención física que impidiera que el techo del centro de diversión colapsara, como finalmente sucedió, provocando 236 muertos y más de 180 heridos”, señaló la Procuraduría General de República Dominicana en un comunicado.

Los fiscales acusaron a los Espaillat de intentar intimidar o manipular a los empleados de la empresa, añadiendo que podrían servir como testigos en el caso. Antonio Espaillat es considerado un poderoso empresario en la República Dominicana; tiene centros de entretenimiento de lujo y decenas de estaciones de radio locales.

Miguel Valerio, el abogado de los Espaillat, dijo a The Associated Press que todavía estaba en el tribunal y no estaba disponible de inmediato para hacer comentarios.

Los Espaillat fueron arrestados después de ser interrogados durante varias horas.

Un comité designado por el gobierno que incluye expertos internacionales todavía está investigando qué causó el derrumbe del techo.

Los equipos trabajaron durante 53 horas sin parar después de llegar al lugar en Santo Domingo poco después de la medianoche del 8 de abril, y rescataron a 189 sobrevivientes.

Entre las víctimas se encontraba el querido cantante Rubby Pérez, quien estaba actuando cuando el techo se vino abajo, y Nelsy Cruz, la gobernadora de la provincia de Montecristi y hermana del exjugador de las Grandes Ligas de Béisbol, Nelson Cruz.

También fallecieron el exlanzador de la MLB Octavio Dotel, quien fue sacado de los escombros pero murió en un hospital, y el jugador de béisbol dominicano Tony Enrique Blanco Cabrera.

Otras víctimas incluyen a un funcionario retirado de la ONU, el diseñador de moda con sede en Nueva York Martín Polanco, un capitán del ejército que dejó atrás a cuatro niñas pequeñas, y tres empleados de Grupo Popular, una empresa de servicios financieros, incluyendo al presidente de AFP Popular Bank y su esposa.

Los familiares de varios sobrevivientes han presentado demandas contra Antonio Espaillat.

El club, que había operado durante casi cinco décadas, era conocido por sus fiestas de merengue los lunes por la noche que atraían a celebridades internacionales y dominicanos de alto perfil.