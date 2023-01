Arrestan a Batson de Falcons por altercado con oficiales

ATLANTA.- El receptor de los Falcons de Atlanta Cameron Batson fue arrestado el sábado en la mañana por la policía de Atlanta y enfrenta varios cargos tras supuestamente estar involucrado en un altercado con un oficial y darse a la fuga.

De acuerdo con un comunicado que le entregó el departamento de policía de Atlanta a The Associated Press, un oficial observó la camioneta tipo pickup que iba a exceso de velocidad y no se mantenía en su carril alrededor de las 2 a.m. del sábado.

El oficial paró al vehículo y observó que el conductor parecía intoxicado. En el comunicado indicaron que Batson resistió los esfuerzos del policía “y peleó violentamente con el oficial”.

El oficial accionó su arma, pero sin lesionar a nadie, dijo en el comunicado y Batson regresó a su vehículo, abandonó el lugar y chocó poco después antes de intentar huir.

En el comunicado indicaron que “múltiples oficiales recorrieron el área” y arrestaron a Batson, quien se estaba escondiendo.

Los oficiales y Batson fueron llevados a un hospital local debido a sus lesiones durante el altercado.

Batson enfrenta varios cargos, que no fueron señalados en el comunicado. La investigación continúa.

Los Falcons indicaron en un comunicado que “tienen conocimiento” del incidente “y están reuniendo información por parte de las agencias de seguridad”.

“Nos tomamos el hecho seriamente y no tenemos más comentarios al respecto”, indicó el equipo.

Batson ha pasado toda la temporada en el equipo de prácticas de los Falcons. Disputó un total de 27 encuentros, tres como titular, con Tennessee entre el 2018 y 2021, pero no ha jugado con Atlanta. Tiene 22 recepciones para 197 yardas y tres touchdowns.