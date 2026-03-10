Arrasan Bayern y Atlético en Champions; Liverpool y Barcelona sufren

Bayern goleó 6-1 a Atalanta y Atlético venció 5-2 al Tottenham en octavos

Jamal Musiala festeja tras marcar el sexto gol del Bayern Múnich ante el Atalanta en un partido de la Liga de Campeones, disputado el martes 10 de marzo de 2026 (AP Foto/Luca Bruno)

Jamal Musiala festeja tras marcar el sexto gol del Bayern Múnich ante el Atalanta en un partido de la Liga de Campeones, disputado el martes 10 de marzo de 2026 (AP Foto/Luca Bruno)

CIUDAD DE MÉXICO.- Bayern Múnich y el Atlético de Madrid dieron pasos agigantados hacia los cuartos de final de la Liga de Campeones el martes, con grandes victoriaas, mientras que Liverpool y Barcelona todavía tienen trabajo por hacer.

Bayern aplastó al Atalanta por 6-1 aun sin su máximo goleador Harry Kane en la alineación titular. Y el Atlético hizo pagar al presionado técnico de Tottenham, Igor Tudor, su audaz decisión de dejar fuera al portero titular Guglielmo Vicario al ponerse 3-0 arriba en los primeros 15 minutos.

El conjunto español finalmente ganó 5-2.

Liverpool necesita remontar una derrota 1-0 ante Galatasaray en el partido de vuelta de la próxima semana en Anfield y Barcelona necesitó un penal convertido por Lamine Yamal con la última patada del partido para rescatar un empate 1-1 en el campo de Newcastle.

Ventaja de Galatasaray ante Liverpool

Primero fue Juventus y ahora Liverpool. Galatasaray sigue dando zarpazos ante los gigantes del fútbol europeo en la Liga de Campeones.

La victoria 1-0 en el partido de ida en Estambul le dio al campeón turco la ventaja en esta eliminatoria de octavos de final.

El cabezazo de Mario Lemina en el séptimo minuto del encuentro representó el triunfo para Galatasaray, que sorprendió a Juventus con una victoria global de 7-5 en los repechajes.

La vuelta será en Anfield el próximo miércoles.

“Queremos ganar allí también, queremos llegar a los cuartos de final”, dijo Lemina.

Es la segunda vez que Galatasaray ha vencido a Liverpool esta temporada, tras haber ganado por el mismo marcador en la fase de liga.

Galatasaray tuvo ocasiones para llevarse a Merseyside una ventaja más amplia, con un remate de Victor Osimhen en la segunda parte que fue anulado por fuera de juego. El VAR invalidó un gol de Liverpool, por cuenta de Ibrahima Konate, debido a una mano.

“El Liverpool es un club enorme , lleno de jugadores de calidad. Hicimos lo que teníamos que hacer aquí. Ganamos . Pero no se ha terminado”, dijo el técnico de Galatasaray, Okan Buruk .