Arranca proceso electoral; llaman a una contienda limpia

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El Instituto Electoral de Tamaulipas (Ietam) dio inicio formal este domingo al Proceso Electoral Ordinario 2026-2027, bajo el compromiso de organizar una elección libre, legal, equitativa y confiable, en la que cada voto sea contado y respetada la voluntad ciudadana.

Durante la sesión solemne, el consejero presidente del organismo electoral destacó que comienza un camino de 265 días que concluirá el próximo seis de junio, cuando las y los tamaulipecos acudan a las urnas desde todas las regiones del estado.

El árbitro electoral dejó en claro que su función no será favorecer partidos, candidaturas o proyectos políticos, sino garantizar condiciones de igualdad y aplicar las mismas reglas para todos.

“El Ietam no está para elegir ganadoras o ganadores”, estableció al subrayar que esa decisión corresponde exclusivamente a la ciudadanía. La responsabilidad institucional, añadió, será asegurar elecciones “libres, legales, equitativas y confiables”, además de garantizar que cada voto sea contado.

El mensaje incluyó un llamado directo a partidos y aspirantes para que la competencia sea intensa, pero limpia, con debates firmes y respetuosos, y para que las diferencias políticas no conviertan al adversario en enemigo.

También se advirtió que el Ietam mantendrá diálogo y apertura institucional, pero ejercerá firmeza cuando deba cumplirse la ley, sin privilegios ni atajos.

El organismo convocó además a la ciudadanía a vigilar, preguntar, exigir y cuestionar sus decisiones, bajo la premisa de que la confianza no se exige, sino que se construye y demuestra.

En el arranque del proceso, el Ietam sostuvo que la democracia requiere información confiable, participación ciudadana e instituciones capaces de rendir cuentas.

“El Ietam no elegirá por Tamaulipas. El Ietam garantizará que Tamaulipas pueda elegir”, enfatizó el organismo, al señalar que su misión será defender la voluntad expresada en las urnas.