Armie Hammer responde a acusaciones de canibalismo

E.U.-Armie Hammer ha copado los titulares tras la filtración de unos mensajes privados en los que, supuestamente, confiesa a una mujer que era caníbal.

Tras varios días de silencio, el actor ha decidido abandonar su próximo proyecto, la película “Shotgun Wedding” que iba a protagonizar junto a Jennifer Lopez, y ha lanzado un comunicado condenando los “crueles ataques online” que ha recibido.

“No voy a responder a estas mentiras, pero a la luz de los crueles y espurios ataques online contra mí, no puedo dejar a mis hijos durante cuatro meses para rodar una película en República Dominicana. Lionsgate me apoya en esto y les estoy agradecido por ello”, declaró en un comunicado recogido por Variety.

Un portavoz de la producción de Shotgun Wedding anunció que Hammer ha abandonado el proyecto y que otro actor será elegido para su papel.

“Dada la inminente fecha de inicio de Shotgun Wedding, Armie ha solicitado dejar la película y lo apoyamos en su decisión”, aseguró el portavoz.

Hammer ha sido tendencia en Twitter durante días después de que una mujer compartiera unos mensajes que supuestamente recibió de parte del actor. Bajo el nombre House of Effie en Instagram, la persona que filtró los mensajes asegura que en ellos se detallan algunas “perturbadores fantasías sexuales” del intérprete.

“Oh, Dios mío. Eso me la ha puesto tan dura y es confuso por qué. Imaginarme sosteniendo tu corazón en mi mano y controlando cuándo late. Soy 100% caníbal. Quiero comerte. Joder, da miedo admitirlo. Nunca antes lo había admitido”, se lee.

En otro de los escritos aparentemente el artista le dice a una mujer que será “su esclava hasta que muera”. “¿Y si quisiera cortarte uno de tus dedos del pie y guardarlo en mi bolsillo para tener siempre un pedazo de ti en mi poder?” es otra de las frases que presuntamente escribió la estrella.

Por el momento se desconoce quién sustituirá a Hammer en “Shotgun Wedding”. Jennifer Lopez protagonizará el filme, que está dirigido por Jason Moore a partir de un guion de Liz Meriwether y Mark Hammer.

Queda por saber cómo repercutirá esta polémica al resto de proyectos de Hammer, que próximamente tiene previsto rodar la secuela de “Call My By Your Name”.