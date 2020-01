Ariana Grande actuará en el Grammy 2020

CIUDAD DE MÉXICO.- La cantante y actriz estadounidense Ariana Grande actuará en la 62 entrega de los Premios Grammy, que se llevará a cabo el 26 de enero próximo en Los Ángeles, California.

A través de sus redes sociales, la artista de 26 años expresó que se encuentra “emocionada” por participar en la gala a la que canceló su participación el año pasado.

Además de actuar en la ceremonia, Ariana Grande es candidata a llevarse un gramófono dorado en las categorías Mejor Pop Solo Performance y Álbum del Año.

El año pasado, Grande canceló de última hora su presentación debido diferencias con la producción para cantar su tema 7 rings; en su momento dijo que se sintió “insultada y ofendida” por la decisión de los productores y decidió no acudir a la ceremonia.

En la ceremonia del Grammy 2020 también se presentará la banda estadounidense de hard rock Aerosmith, que regresará al Straples Center de Los Ángeles 30 años después, donde será honrada como La Persona del Año de MusiCares, por sus acciones filantrópicas y su impacto en la historia de la música estadounidense.

También actuará por primera vez, la cantautora Billie Eilish, quien compite por algunos de los galardones más importantes como Mejor Artista Nuevo, Álbum del Año y Mejor Álbum Vocal Pop por su álbum When we all fall asleep, Where do we go?; Record del Año, Canción del Año, entre otros.

De igual manera, actuará Lizzo, quien recibió ocho nominaciones, la mayor cantidad de menciones en los Grammy 2020, entre ellas Mejor Artista Nuevo, Álbum del Año y Mejor Álbum Urbano Contemporáneo.