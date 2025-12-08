El Dólar
Argentina: Racing de Avellaneda supera a Boca en La Bombonera y accede a la final

La Academia jugará la final el sábado 13 en Santiago del Estero

AP

BUENOS AIRES (AP) — Con un tanto de su goleador Adrián Martínez, Racing venció por 1-0 a Boca Juniors en La Bombonera y accedió el domingo a la final del torneo Clausura del fútbol argentino.

La Academia jugará la final el sábado 13 en Santiago del Estero. El otro finalista se decidirá el lunes con el enfrentamiento entre Gimnasia y Esgrima La Plata y Estudiantes de La Plata, clásicos rivales.

El único gol del encuentro fue conseguido por Adrián “Maravilla” Martínez a los 74 minutos.

El primer tiempo tuvo poca dinámica. Ambos equipos se esmeraron en cuidar su propio arco. Además, el ritmo fue bajo.

Recién a los 41 minutos, los visitantes tuvieron una chance clara con un remate de Juan Nardoni que pegó en la base del palo derecho del portero boquense, Agustín Marchesín.

La ocasión más favorable de los locales la tuvo Milton Giménez a los 45+3. Un desvío de Marco Di Cesare en el área chica pegó en el delantero. El balón finalmente se fue desviado tras el rebote en el jugador xeneize.

El segundo tiempo tampoco tuvo demasiadas incidencias. Racing aprovechó un ataque profundo para conseguir su gol. Gabriel Rojas desbordó por izquierda como un extremo, centró para Adrián Martínez que cabeceó a la red.

Boca se lanzó a buscar el empate, pero no lo consiguió pese a que intentó con centros y cambios desde el banco de suplentes.

“Contento porque los delanteros necesitan el gol”, dijo Adrián Martínez. “El gol es una circunstancia. Sabemos que el equipo no depende de mí. Dios te prepara. Hoy me toca disfrutar después de mucho tiempo”. Sobre su diana, comentó: “Me pegó en la cabeza y por suerte entró”.

