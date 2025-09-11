Archivo de David Bowie se abre en Londres

LONDRES (AP) — Cuando David Bowie murió en 2016, dejó un vasto legado musical y un tesoro de proyectos no realizados.

Detalles tentadores de esas ideas abandonadas e inconclusas se revelan en el archivo de Bowie, que se abre al público esta semana.

Los 90.000 artículos adquiridos del patrimonio de Bowie por el Museo Victoria y Alberto de Londres incluyen notas manuscritas para una película en la que Major Tom, el astronauta ficticio “sentado en una lata muy por encima del mundo” en la canción de Bowie “Space Oddity”, es enviado a “una América descontenta”.

La curadora Madeleine Haddon dijo que la película no realizada, titulada “Young Americans”, como el álbum de Bowie de 1975 del mismo nombre, es “reflexiva sobre cómo es ser un británico en Estados Unidos, y pensar en la política internacional y su lugar en el mundo”.

Otros proyectos que podrían haber sido incluyen “The Spectator”, un musical teatral sobre un forajido londinense del siglo XVIII en el que Bowie estaba trabajando poco antes de su muerte por cáncer en enero de 2016 a la edad de 69 años.

Se trata de “la relación entre el arte y la política en Londres en el umbral de la modernidad”, dijo Haddon el miércoles en una vista previa del Centro David Bowie del V&A. “Me encantaría ver hacia dónde iba con eso”.

Tesoro para los fans

El centro, que abre el sábado, es un cofre del tesoro para los fanáticos de Bowie e investigadores, albergando desde trajes de escenario e instrumentos musicales, como un koto japonés de cuerdas, la guitarra acústica de Ziggy Stardust, hasta cartas, letras, fotos, listas de tareas y notas adhesivas llenas de ideas.

El archivo narra cinco décadas de creatividad inquieta del músico camaleónico, que nació como David Jones en los suburbios de Londres en 1947.

Harriet Reed, curadora de teatro y performance en el V&A, dijo que Bowie era “un archivista activo” de su vida y obra.

“Las notas que hizo, la lista de tareas, cosas donde está registrando las exposiciones que quiere ver, las películas que quiere ver, los libros que quiere leer, ese tipo de devoración de la cultura es realmente fascinante”, expresó.

Bowie adoptó y dejó personajes mientras se movía a través de estilos musicales, desde el glam rock hasta el soul, la electrónica y colaboraciones con músicos británicos de jungle y drum ‘n’ bass, incluidos A Guy Called Gerald y Goldie. También actuó en películas y en Broadway, colaboró en espectáculos teatrales, pintó y abrazó la tecnología, estableciendo un proveedor de servicios de internet en los años 90 llamado BowieNet.

“Era un creador de mundos”, dijo Haddon. “La música era (solo) un ángulo hacia los mundos que quería construir”.

El archivo ocupa parte de la Bodega Este del V&A, un almacén-museo híbrido que abrió en junio en el Parque Olímpico del este de Londres. Al igual que con el almacén en su conjunto, los visitantes pueden reservar citas para ver cualquiera de los artículos de forma gratuita y, en muchos casos, manejarlos bajo supervisión.

“Queremos que los visitantes se inspiren en Bowie, que persigan su propia creatividad, descubran nuevas historias y hagan conexiones inesperadas entre Bowie, las discusiones contemporáneas y ellos mismos”, manifestó Haddon.

Desde que el sitio de reservas se abrió este mes, el artículo más solicitado es un abrigo de frac desgastado que Bowie creó con el diseñador de moda británico Alexander McQueen para su concierto de cumpleaños número 50 en el Madison Square Garden en 1997.

Un impacto más allá de la música

El impacto de Bowie en la moda está atestiguado por los 400 trajes en el archivo, incluyendo el mono tejido del diseñador japonés Kansai Yamamoto para la persona de estrella de rock alienígena andrógina de Bowie, Ziggy Stardust, y el traje blanco que Bowie usó en su gira Serious Moonlight de 1983.

“Los trajes de Alexander McQueen y algunos de los trajes de Ziggy han resultado ser particularmente populares”, comentó la archivista del V&A Sabrina Offord.

Alrededor de 200 artículos se exhiben en vitrinas en la sala principal del archivo, una selección hecha en consulta con personas de 18 a 25 años como parte de un proyecto para proporcionar oportunidades a jóvenes locales.

“Muchos no sabían quién era o tenían muchas preguntas sobre por qué el V&A quería construir un centro entero dedicado a él”, dijo Haddon. “Al final, estaban convencidos”.

Un verdadero luchador

Algunos de los artículos son icónicos, otros deliciosamente mundanos. Está la llave del apartamento en Berlín que Bowie compartió con Iggy Pop en los años 70, y su licencia de conducir de Rarotonga de un período filmando la película de 1983 “Merry Christmas, Mr. Lawrence” en la isla del Pacífico Sur.

Bowie también guardó muchos artículos enviados por fans, incluidos dibujos, pinturas y una caja de música hecha a mano.

Casi una década después de su muerte, Bowie es un ícono musical cuya influencia en la cultura pop perdura. Pero no siempre fue así.

El archivo incluye una carta escrita por el padre de Bowie, Haywood Stenton Jones, tratando de conseguirle al joven David, entonces un músico en apuros, un trabajo en una empresa de Londres. Su hijo era un trabajador arduo y “un verdadero luchador”, enfatizó Jones.

Junto a ella se exhibe una breve carta de rechazo que Bowie recibió del sello discográfico de The Beatles en 1968.

“Apple Records no está interesado en firmar con David Bowie”, dice. “La razón es que no sentimos que sea lo que estamos buscando en este momento”.