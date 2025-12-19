Aprueba Cabildo NLD descuentos al impuesto predial en enero de 2026

Durante la última sesión de Cabildo del año 2025, la presidenta municipal de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, junto con las y los integrantes del Honorable Cabildo, aprobó un paquete de descuentos, bonificaciones y condonaciones al impuesto predial que estarán vigentes durante el mes de enero de 2026, como una medida de alto impacto social orientada a apoyar la economía familiar y fortalecer las finanzas públicas del municipio.
La alcaldesa destacó que el impuesto predial debe cubrirse dentro de los primeros 15 días del primer mes de cada bimestre y que el incumplimiento genera recargos, gastos de ejecución y cobranza que afectan directamente la economía de las familias.
Como parte de los acuerdos aprobados, el Cabildo autorizó la condonación del 100% de recargos, gastos de ejecución y cobranza del impuesto predial, aplicable a predios urbanos, suburbanos y rústicos durante todo el mes de enero de 2026, con el objetivo de que las y los contribuyentes puedan regularizar su situación patrimonial y ponerse al corriente sin cargas adicionales.
Otro de los beneficios que se aprobó es la bonificación del 15% por pago anticipado del impuesto predial a quienes cubran la anualidad en los meses de enero y febrero de 2026, reconociendo el esfuerzo de las y los ciudadanos cumplidos y promoviendo una cultura de responsabilidad fiscal.
De igual manera, se ratificó la bonificación del 50% en el impuesto predial para pensionados, jubilados, personas mayores de 60 años, personas con discapacidad que les impida laborar, así como para inmuebles otorgados en comodato al municipio y destinados a actividades deportivas, recreativas o culturales, beneficio aplicable a una sola casa habitación correspondiente al domicilio del propietario.
La presidenta municipal subrayó que el impuesto predial es una de las principales fuentes de ingresos propios del Gobierno Municipal y que una mayor recaudación permite fortalecer la infraestructura, los servicios públicos y acceder a mayores participaciones federales, lo que se traduce en más obras y mejores servicios para Nuevo Laredo.
“Cerrar el año tomando decisiones responsables y con sentido social es reflejo de un gobierno que escucha, que planea y que pone a las familias en el centro de sus acciones”, expresó Canturosas Villarreal.