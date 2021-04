Aplicarán segunda dosis a 60 y más

Iniciarán el miércoles 28 de abril con los adultos mayores cuyo primer apellido empiece con la letra A, B y C. Los puntos de vacunación serán El Polyforum La Fe, la Clínica 78 del IMSS, y los terrenos de Expomex.

NUEVO LAREDO, TAM.- El próximo miércoles 28 de abril iniciará la segunda aplicación de la vacuna contra el COVID a los adultos de 60 años y más. Los puntos de vacunación serán El Polyforum La Fe, en la Clínica 78 del IMSS, y en los terrenos de Expomex (en vehículos), de 8 de la mañana a 6 de la tarde.

Gastón Herrara, subdelegado de la Secretaría de Bienestar en esta ciudad, mencionó que la campaña estará hasta el lunes 3 de mayo, y el padrón que tienen para vacunar con el biológico “Sinovac”, son alrededor de 32 mil adultos mayores.

“Solamente estamos en espera que nos llegue la remesa, pero los días ya están confirmados, recordamos que los requisitos que deben presentar los adultos mayores son comprobante de la primera dosis, el folio de mi vacuna, la CURP y el comprobante de domicilio, todo en copia”, indicó.

Añadió que no es necesario que las personas se vayan a hacer fila, mucho menos que se queden a dormir en los vehículos, ya que todos habrán de ser vacunados, se espera que esta segunda etapa de vacunación sea más ágil, ya que la primera fue como prueba piloto. Reveló que fueron muchas las áreas en las que ya buscaron sean mejoradas, por ello se espera que la segunda dosis de vacunación a los adultos de 60 y más sea más rápida y con una mejor logística que la primera, por ello se pide a las personas que no se aglomeren el primer día.

Destacó que esta segunda jornada de vacunación será coordinada por la Secretaría de Bienestar, en conjunto con la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), La Guardia Nacional, la Secretaría de Salud en el Estado y Gobierno Municipal, todo coordinado por Bienestar. Precisó que el 28 tocará a las letras A, B, y C; el 29 de la D a la G; el 30 de la H a la M; el 1, de la N a la R, el 2 de mayo, de la S a la Z; 3 de mayo será para quienes quedaron rezagados, así como para aquellos que les falta la primera dosis.

“Si los adultos van acompañados de un familiar mucho mejor, si no pueden acudir caminando pueden acudir en automóvil a Expomex, que tomen sus medicamentos, que vayan bien almorzados, no es necesario hacer filas, no es necesario que todos acudan a un mismo horario”, indicó. Por último Gastón Herrera mencionó que de los adultos de 60 años y más nadie se habrá de quedar sin vacunar, ya que hay suficientes biológicos para todos por ello hay que evitar aglomeraciones, como fue el caso en la primera aplicación, donde en los últimos días el flujo de personas fue muy mínimo.