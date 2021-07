Aplicarán “Aprendiendo juntos, aprendemos más”

NUEVO LAREDO, TAM.- Se planea que en este próximo ciclo escolar los estudiantes de nivel básico trabajen con una nueva plataforma digital denominada “Aprendiendo Juntos, Aprendemos más”, dicho programa se realiza como plan piloto desde el pasado 28 de junio y en él participan alumnos de la primaria “Eduardo Mendoza”, a cargo de la maestra Claudia Guadalupe González Ramos.

Fue la mañana de ayer en las oficinas del Sector 23 cuando se realizó la presentación de esta plataforma estatal.

Esta primaria pertenece al Sector 23 a cargo del profesor Rogelio Peña González y a la zona escolar 226 de la cual es responsable la maestra Ericka Villanueva.

Claudia Guadalupe explicó que los beneficios de este programa es que a través de una evaluación se muestra al alumno, padre de familia y maestro las fortalezas y deficiencias que posee el niño y trabajar sobre ellas.

“Los docentes toman reactivos de los aprendizajes, crean un examen, generan un link, se lo envían los alumnos, el alumno entra con su CURP, se registra, hace su examen, califica y ahí le aparece cuales son sus errores y aciertos. Después el docente puede estar monitoreando, mientras el alumno esté en la plataforma el profesor puede monitorear si el alumno lleva medio avance, al finalizar te muestra su calificación mostrando los contenidos que debes de fortalecer” detalló.

A nivel estado, son 35 escuelas las que participan, 15 direcciones de educación, 25 sectores, 66 docentes y mil 931 alumnos.

El coordinador es el profesor Omar Andrés Rosales Reyes y el soporte técnico a cargo es Quel García Flores.

A través de este programa, el docente tiene la oportunidad de crear en una plataforma con los aprendizajes desde el grado, en este caso el piloto se enfoca en sexto grado. Son los sextos los que conllevan todo esto porque ya van de salida y al siguiente nivel, al igual que también se trabajaría con nivel secundaria.

“Un ejemplo es que si estamos trabajando el tema de La entrevista, marca que 10 niños deben fortalecer las partes de la entrevista y tú como docente solamente esos 10 niños son con los que haces otro examen para fortalecer esa otra área y los demás en otra área que ellos conciban.

Esto es de gran ayuda porque nunca habíamos contado con un sistema tan al tono. Estamos en una fase cero, aún faltan muchas modificaciones que en base a todos los maestros que estamos trabajando con él can a fortalecer”, comentó.

En Nuevo Laredo son tres sectores los que participan, y por parte del Sector 23 son 35 estudiantes.

“Los niños están emocionados porque están trabajando con algo nuevo, es algo diferente para ellos, les muestra cuales son sus aciertos y cuáles sus deficiencias, hasta el mismo niño se esfuerza en decir a la próxima que la maestra ponga otro examen trabajaré los errores y no equivocarme, eso los motiva a que puedan mejorar”, consideró.

Dijo que este plan piloto terminará este 9 de julio, son dos semanas de trabajo.

“El objetivo es que en el próximo ciclo escolar se va a llevar a cabo de primero a sexto en base a todo lo que se nos ha estado viniendo encima como la pandemia que el alumno debe estar más fortalecido, incluso no solo el alumno también los padres de familia porque ellos representa una parte importante porque tienen que estar con su hijo para la conectividad, buscar la manera para apoyarlo. En mi caso no he tenido problema alguno de conectividad todos los padres de familia han estado adecuándose a lo que se viene nuevo”, concluyó.