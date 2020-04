Aplican medidas en el Issste

NUEVO LAREDO TAM.- Es momento de intensificar las medidas preventivas de salud que ha estado emitiendo el Sector Salud, ello luego que en esta frontera ya se tiene un caso de Covid-19 confirmado, el paciente de 70 años estaba internado en la Clínica Hospital “Agosto 12”, ubicado en Bolívar y Reynosa.

El doctor Oscar Gerardo González Arrambide, jefe de la Jurisdicción Sanitaria 5, señaló que las medidas preventivas es lo único que podemos hacer, ya que no hay vacuna mucho menos medicamento específico, por ello la ciudadanía tienen que entender que se tiene que cuidar.

“No hay de otra más que quedarse en casa el mayor tiempo posible, es las recomendación que todos debemos acatar, si hay que salir debe ser para los más indispensable, sobre todo que esto no lo tomen a la ligera, esto es algo serio ya se presentó el primer caso, y no creemos que sea el primero”, explicó.

Agregó que es recomendable que se acaten las instrucciones que está dando la Secretaría de Salud así como el gobierno del estado y el gobierno municipal por el bien de todos, la persona que presente una gripa normal y no tuvo contacto con algún enfermo, que no acuda a consulta que se quede en su casa.

Destacó que la persona con síntomas de gripa debe permanecer en casa en su habitación convivir lo menos que pueda con la demás familia, esto para evitar que contagie al resto de la familia, sobre todo que la OMS determinó que la prueba se habrá de hacer a los pacientes graves que estén hospitalizados.

Reveló que quienes se sientan con gripa que permanezcan en casa durante los 14 días, y que procuren tratarse con Paracetamol, el cual es un medicamento analgésico antinflamatorio por lo cual es el único medicamento que se debe tomar.

Precisó que mientras la persona no tenga problemas o signos de alarma o dificultad respiratoria, que siga manteniendo los 14 días aislado en su domicilio, las personas jóvenes se van a recuperar rápido, si es un adulto mayor con problemas crónico degenerativas, y a los días tienen dificultad para respirar se tendrá que internar.

“Estamos recomendando que si no tienen inicios de alarma que no vayan a consulta al hospital, porque sale contraproducente, porque si fuera el COVID-19 nomas va a ir a contagiar, y si no es al ir al hospital y alguien lo trae, lo va a contagiar, si tienen médico conocido asesórense con él por teléfono”, señaló González Arrambide.