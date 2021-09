Anuncian elenco para la nueva serie de Netflix y Del Toro

CIUDAD DE MÉXICO.- Netflix dio a conocer el elenco y más detalles de la nueva serie que alista junto al mexicano Guillermo del Toro, cuyo título pasó de ser Guillermo Del Toro Presents 10 After Midnight a Cabinet of Curiosities, de acuerdo con Variety.

Las estrellas F. Murray Abraham (Amadeus), Ben Barnes (Shadow and Bone), Elpidia Carrillo (Euphoria), Essie Davis (The Babadook), Hannah Galway (Sexo/Vida), Crispin Glover (American Gods), Demetrius Grosse (Lovecraft Country) y David Hewlett (La Forma del Agua) formarán parte del reparto principal del proyecto.

A ellos se les unen Andrew Lincoln (The Walking Dead), Tim Blake Nelson (Watchmen), Luke Roberts (Black Sails), Sebastian Roché (The Man In the High Castle), Glynn Turman (La Madre del Blues) y Peter Weller (Robocop).

Del Toro, ganador del Óscar a Mejor Director por La Forma del Agua, será productor ejecutivo y coshowrunner de la serie, que ha sido descrita como una curaduría de ocho historias sin precedentes, que presentarán narrativas siniestras y buscarán desafiar las nociones tradicionales del terror, yendo desde lo macabro y lo grotesco, hasta lo gótico y mágico.

Se presume que la primera temporada tendrá ocho capítulos que mostrarán una trama independiente; dos de ellos estarán basados en cuentos de la propia invención del director de El Laberinto del Fauno.

Realizadores como Panos Cosmatos, Jennifer Kent y Vincenzo Natali escribirán y dirigirán algunos de los segmentos, que ya comenzaron a filmarse en Toronto; el círculo de directores lo cerrarán Lily Amirpour, Catherine Hardwicke, Guillermo Navarro, David Pior y Keith Thomas, y en el de escritores también se encontrarán Haley Z. Boston, Regina Corrado, David S. Goyer, Lee Patterson, Aaron Stewart-Ahn y Mika Watkins.

Se confirmó que Davis, Lincoln y Galway estarán juntos en un capítulo escrito y dirigido por Kent, basado en un relato de Del Toro, mientras que Abraham, Turman y Roberts aparecerán en otro capítulo escrito por Goyer, inspirado en un cuento de Michael Shea y dirigido por Prior.

Nelson, Carrillo, Grosse y Roché serán protagonistas de un segmento escrito por Corrado, también basado en una historia de Del Toro, el cual será dirigido por Navarro, mientras que Glover y Barns estarán juntos en un episodio escrito por Patterson, basado en un cuento de H. P. Lovecraft, que dirigirá Thomas.

Weller protagonizará un capítulo dirigido por Cosmatos, quien lo coescribirá junto a Stewart-Ahn, y Hewlett será el principal de un capítulo escrito y dirigido por Natali, basado en un cuento de Henry Kuttner.

Aún queda elenco por anunciar para los capítulos que Hardwicke y Amirpour dirigirán, los cuales serán escritos, respectivamente, por Watkins (basándose en otra historia de Lovecraft) y Boston (inspirándose en un relato de Emily Carroll).

Guillermo del Toro’s Cabinet of Curiosities, título completo del proyecto, también será producido por el ganador del Óscar J. Miles Dale, quien de igual forma se desempeña como coshowrunner; y Gary Ungar, mientras que Regina Corrado será coproductora ejecutiva.

Se desconoce hasta el momento la tentativa fecha de estreno de la serie.

Guillermo Del Toro’s Cabinet of Curiosities promises a macabre mashup of genre-defining horror. Here are the cast and creators chosen by @RealGDT to bring these eight episodes to life ⬇️⬇️⬇️

— Netflix Geeked (@NetflixGeeked) September 2, 2021