Anuncia su retiro Joey Votto, 6 veces elegido al Juego de Estrellas

TORONTO.- Joey Votto, alguna vez nombrado el Jugador Más Valioso de la Liga Nacional y elegido en seis ocasiones al Juego de Estrellas, anunció su retiro del béisbol mediante un video corto difundido el miércoles en las redes sociales.

