Anuncia Katy Perry retraso de ‘Smile’

E.U.-Katy Perry anunció a través de su cuenta oficial de Twitter que su álbum, ‘Smile’, no saldrá a la venta el 14 de agosto.

“Odio lanzarte estas malas noticias como un pastel en la cara… pero si hay algo que 2020 me enseñó, es no apegarme demasiado a los planes y ser maleable. Debido a los inevitables retrasos en la producción, mi álbum #SMILE ahora será lanzado semanas después, el 28 de agosto”, escribió la cantante en su red social.

Y para compensar los daños, la artista se comprometió a hacer, a partir del domingo 2 de agosto, transmisiones en vivo en lo que ve la luz su nuevo disco, o su primer hijo; la hora está por anunciarse.

Perry, quien dijo que tocará algunos fragmentos y tendrá buenas conversaciones con sus fans, agradeció a sus seguidores por ser flexibles,

"Clowns-n-Cats – Gracias por ser tan flexible en este momento… ¡pero espero que valga la pena la espera!", concluyó en el hilo que publicó en Twitter.

