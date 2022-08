Anne Heche es hospitalizada tras estrellarse en su vehículo

LOS ÁNGELES.- La actriz Anne Heche estaba el sábado hospitalizada después de sufrir un accidente en que estrelló su auto contra una casa antes de quedar envuelto en llamas, informó una portavoz.

“Anne se encuentra en condición estable. Su familia y amigos les piden sus pensamientos y oraciones, y que respeten su privacidad en estos momentos difíciles”, dijo Heather Duffy Boylston, amiga de Heche y compañera de podcast, en un comunicado.

Heche conducía a gran velocidad cuando llegó a una intersección en forma de T, se salió del camino y fue a estrellarse contra una casa en la sección Mar Vista, en el oeste de Los Ángeles, poco antes de las 11:00 de la mañana del viernes, detalló Tony Im, policía de Los Ángeles.

El vehículo terminó dentro de la vivienda de dos niveles y causó un incendio que fue sofocado luego de más de una hora por casi 60 bomberos, indicó el Departamento de Bomberos de Los Ángeles.

En un video de un noticiario de televisión se ve cuando un Mini Cooper Clubman azul muy dañado y quemado es retirado con una grúa de la vivienda y una mujer en una camilla quería sentarse cuando la ingresaban en una ambulancia.

HORRIFIC CRASH: An investigation is now underway after Anne Heche’s car slammed into a house in Los Angeles, injuring the star. Tonight, Heche’s rep says she in stable condition. @Alex_Presha reports as investigators piece together exactly what happened. https://t.co/MkHP0IJ9p5 pic.twitter.com/IFbIHvoVIb

— World News Tonight (@ABCWorldNews) August 7, 2022