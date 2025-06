Anne Burrell, la chef entrenadora de ‘Worst Cooks in America’, muere a los 55 años

NUEVA YORK.- La chef de televisión Anne Burrell, quien guió a torpes aprendices culinarios a través de cientos de episodios de “Worst Cooks in America”, falleció el martes en su hogar en Nueva York. Tenía 55 años.

El Food Network, donde Burrell comenzó su carrera televisiva de dos décadas en “Iron Chef America” y continuó en otros programas, confirmó su muerte. La causa no estaba clara de momento, y los examinadores médicos realizarán una autopsia.

La policía fue llamada a su dirección antes de las ocho de la mañana el martes y encontraron a una mujer inconsciente que pronto fue declarada muerta. El departamento de policía no reveló el nombre de la mujer, pero los registros muestran que era la dirección de Burrell.

Burrell apareció en las pantallas de televisión tan recientemente como en abril, preparando chuletas de pollo a la milanesa cubiertas con ensalada de escarola en una de sus muchas apariciones en el programa “Today” de NBC. Se enfrentó a otros chefs destacados en “House of Knives” de Food Network a principios de la primavera.

El canal dijo en un comunicado: “Anne era una persona y un talento culinario extraordinario, enseñando, compitiendo y siempre compartiendo la importancia de la comida en su vida y la alegría que una comida deliciosa puede traer”.

Conocida por sus platos audaces y sabrosos pero no excesivamente sofisticados, y por su peinado rubio platino alto, Burrell y varios coanfitriones en “Worst Cooks in America” guiaron a equipos de personas con dificultades en la cocina a través de un curso intensivo de mejora culinaria.

En el primer programa, en 2010, los concursantes presentaron especialidades personales tan improbables como bacalao con pimienta de cayena y mantequilla de maní, y pasta penne con salsa, queso, aceitunas y piña. Los chefs experimentados tenían que probar los platos para evaluarlos, y fue tortuoso, confesó Burrell en una entrevista con The Tampa Tribune en ese momento.

Aun así, Burrell persistió a lo largo de 27 temporadas, haciendo su última aparición en 2024.

“Si la gente quiere aprender, me encanta absolutamente enseñarles”, dijo en “Good Morning America” de ABC en 2020. “Es solo que rompan malos hábitos y se quiten de su propio camino”.

Burrell nació el 21 de septiembre de 1969 en la ciudad de Cazenovia, en el centro de Nueva York, donde sus padres tenían una tienda de flores. Obtuvo un título en inglés y comunicaciones de la Universidad de Canisius y consiguió un trabajo como cazatalentos, pero lo odiaba, dijo en una entrevista de 2008 con The Post-Standard de Syracuse.

Habiendo amado siempre la cocina, pronto se inscribió en el Instituto Culinario de América, donde más tarde enseñó. Se graduó en 1996, pasó un año en una escuela culinaria italiana y luego trabajó en restaurantes de alta categoría en la ciudad de Nueva York por un tiempo.

“Cada vez que Anne Burrell se acerca al aceite caliente, quiero estar cerca”, entusiasmó Frank Bruni, entonces crítico gastronómico del New York Times, en una reseña de 2007.

Para el año siguiente, Burrell estaba presentando su propio programa en Food Network, “Secrets of a Restaurant Chef”, y su trabajo en televisión se convirtió en un enfoque. A lo largo de los años también escribió dos libros de cocina, “Cook Like a Rock Star” y “Own Your Kitchen: Recipes to Inspire and Empower”, y estuvo involucrada con despensas de alimentos, campañas de concienciación sobre la diabetes juvenil y otras organizaciones benéficas.

Los gustos personales de Burrell, dijo, eran simples. Le dijo a The Post-Standard que su comida favorita era el tocino y el sándwich de atún de su madre.

“Cocinar es divertido”, dijo. “No tiene que dar miedo. Es crear algo nutritivo”.

Le sobreviven su madre, sus dos hermanos, su esposo, Stuart Claxton, con quien se casó en 2021, y el hijo de Claxton.

“La luz de Anne irradiaba mucho más allá de aquellos que conocía, tocando a millones en todo el mundo”, dijo la familia en un comunicado emitido por Food Network.