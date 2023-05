Aniversario de la muerte de George Floyd: evaluación de la violencia policial en E.U, en el limbo

Los activistas por la justicia racial y sus impulsores en cargos electos no han disminuido el paso.

MINNEAPOLIS, Minnesota, E.U.— La muerte de George Floyd a manos de la policía de Minneapolis y las protestas fervientes que estallaron en respuesta en todo el mundo parecieron para muchos observadores el catalizador necesario para una evaluación nacional sobre el racismo en la policía.

Durante más de nueve minutos, un agente blanco presionó su rodilla contra el cuello de Floyd, un hombre negro, quien jadeaba ‘No puedo respirar’, un eco de las últimas palabras de Eric Garner en 2014. Las imágenes del video del asesinato de Floyd, el 25 de mayo de 2020, fueron tan agonizantes de ver que las demandas para un cambio llegaron de todo Estados Unidos.

Pero en medio de la pandemia mortífera del nuevo coronavirus, la incertidumbre económica y unas elecciones presidenciales estadounidenses divisorias, 2020 terminó sin el tipo de reformas policiales importantes que muchos esperaban y otros temían. Luego, 2021 y 2022 tampoco rindieron mucho progreso.

Ahora, tres años después del asesinato de Floyd, los defensores de las acciones federales —como la prohibición de las llaves de estrangulamiento y de las órdenes de arresto sin llamar previamente a la puerta, así como el cambio de las llamadas protecciones de inmunidad calificada para las fuerzas del orden— aún esperan señales de cambio.

‘Cuando la gente casualmente, y creo que, con demasiada frecuencia, dice que estamos en medio de algún tipo de evaluación racial, yo no veo evidencia de eso’, dijo Ayanna Pressley, representante demócrata de Massachusetts, durante una conferencia de prensa reciente convocada por un colectivo Black Lives Matter.

Para ser claros, los activistas por la justicia racial y sus impulsores en cargos electos no han disminuido el paso. Pero la muerte a golpes de Tyre Nichols a manos de policías de Memphis a principios de enero subrayó precisamente cuánto toma lograr un cambio significativo.

‘No juego con palabras como ‘evaluar”, dijo Pressley. ‘Eso tiene que ser algo de proporciones épicas. Y ciertamente no hemos visto una respuesta al linchamiento, la asfixia, la brutalidad (y) el asesinato de personas negras’.

DESDE 2020, ¿QUÉ HA PASADO EN MINNEAPOLIS?

Poco después del asesinato de Floyd, Minneapolis adoptó una serie de cambios, incluida la prohibición de usar llaves de estrangulamiento y restricciones del cuello —tácticas que dificultan el paso del aire o el flujo sanguíneo—, y requisitos de que los agentes traten de impedir que sus compañeros usen la fuerza de manera inapropiada. Los legisladores de Minnesota aprobaron apenas este mes paquetes de rendición de cuentas policial en el estado en 2020 y en 2021, así como restricciones estrictas sobre las órdenes de arresto sin llamar antes a la puerta.

La ciudad aún espera los resultados de una investigación federal sobre si su policía se ha involucrado en un ‘patrón o práctica’ de vigilancia policial inconstitucional o ilegal. Una pesquisa similar realizada por el Departamento de Derechos Humanos del estado condujo a lo que llamó ‘un acuerdo de conciliación aprobado por la corte’ en marzo para reformar a la policía de la ciudad.

La investigación federal podría conducir a un acuerdo con la ciudad similar pero separado llamado decreto de consentimiento. La policía en varias otras ciudades ya opera bajo tal supervisión por violaciones de los derechos civiles.

Los activistas dicen que Minneapolis ha comenzado a realizar cambios fundamentales, pero que el trabajo necesario para transformar la vigilancia debe continuar.

También hubo exigencias inmediatas para eliminar el financiamiento a la policía —y, en cambio, financiar la vivienda pública, la infraestructura y los servicios de salud mental. Pero una medida electoral que tenía raíces en ese movimiento fracasó incluso en algunos vecindarios con una población mayoritariamente negra.

Una revisión de The Associated Press del financiamiento de la policía encontró que algunos municipios en otros

lugares hicieron recortes modestos que no cumplieron con los exhortos de los activistas.

¿QUÉ PASA EN MINNEAPOLIS ESTA SEMANA?

Los activistas de Minneapolis planean conmemorar el aniversario con una vigilia con velas el jueves por la noche en la Plaza George Floyd, la esquina donde murió Floyd. Un festival en la plaza celebrará el cambio en Minneapolis el sábado.

¿QUÉ PASÓ CON LOS AGENTES?

Derek Chauvin, el policía blanco que mató a Floyd, y los otros tres agentes que no frenaron a Chauvin durante el incidente, se encuentran en prisión. Chauvin fue sentenciado en un tribunal estatal a 22 años y medio de prisión por asesinato en segundo grado. Dos de los otros tres agentes se declararon culpables de ayudar e incitar al homicidio involuntario culposo y recibieron penas más cortas, mientras que el tercer policía también fue condenado por ese cargo por un juez y aún espera sentencia.

Chauvin se declaró culpable además de un cargo federal de derechos civiles y admitió que mantener su rodilla en el cuello de Floyd provocó la muerte a Floyd. En ese caso, recibió una sentencia concurrente de 21 años. Los otros tres policías también fueron condenados por violar los derechos de Floyd y recibieron sentencias mucho más cortas.

¿QUÉ SUCEDIÓ DESPUÉS DE LAS PROTESTAS?

En todo el mundo estallaron protestas contra la violencia racial y la brutalidad policial después del asesinato de Floyd, lo que reavivó el movimiento Black Lives Matter. En las redes sociales circularon videos de policías de Estados Unidos usando gas lacrimógeno y municiones menos letales como balas de goma, lo que avivó los llamados a la rendición de cuentas. Tal rendición de cuentas hasta ahora se ha producido en gran medida en forma de acuerdos civiles.

La ciudad de Nueva York descubrió que 146 oficiales cometieron mala conducta durante las protestas, incluida la fuerza excesiva y la violencia, como un agente que condujo un automóvil contra los manifestantes. Las revisiones independientes en Filadelfia, Minneapolis y Los Ángeles también revelaron que esos departamentos no respondieron de manera adecuada.

En algunas ciudades, un puñado de agentes fue despedido. Algunos enfrentaron cargos penales: En Austin, Texas, 19 policías fueron acusados por un jurado investigador, pero pocos han sido condenados.

Minneapolis ha aceptado pagar millones de dólares en acuerdos con personas que alegaron que fueron víctimas de fuerza policial excesiva durante los disturbios registrados a raíz del asesinato de Floyd, que incluyeron el incendio de una estación de policía. Pero pocos agentes enfrentaron medidas disciplinarias.

¿QUÉ SUCEDE A NIVEL FEDERAL?

En 2020, la Ley George Floyd de Justicia Policial, una ley federal, mostró algunas señales prometedoras. Prohibirá las llaves de estrangulamiento y las órdenes de arresto sin llamar antes a la puerta, como la que permitió a policías de Louisville matar a Breonna Taylor. También creará una base de datos con una lista de policías que fueron sancionados por mala conducta grave, entre otras medidas.

Al año siguiente, la Cámara de Representantes la aprobó, pero el Senado no logró un consenso.

El año pasado, el presidente Joe Biden firmó una orden ejecutiva que aplicaba elementos clave del proyecto de ley a las fuerzas del orden federal. El jueves, Biden renovó su exhorto al Congreso a que actúe a fin de generar ‘un cambio real y duradero a nivel estatal y local’.

‘Insto al Congreso a que promulgue una reforma policial significativa y la envíe a mi escritorio. La firmaré’, dijo en un comunicado. ‘Seguiré haciendo todo lo que esté a mi alcance para luchar en el Congreso por la rendición de cuentas policial, y sigo dispuesto a trabajar con republicanos y demócratas por igual en soluciones genuinas’.

Mientras tanto, Pressley, la congresista de Massachusetts, impulsa la Ley de Terminación de Inmunidad Calificada, una medida que ha presentado cada año desde 2020.

¿QUÉ HAY DE LA FAMILIA FLOYD?

En los últimos tres años, los familiares de George Floyd han aparecido en mítines y han hablado en contra de la violencia policial. A los pocos días de la muerte de su hermano, Philonise Floyd testificó en una audiencia del Congreso sobre la reforma policial.

Mientras los familiares de Floyd y defensores de la reforma urgían cambios en la ley, la hija menor de George Floyd, Gianna Floyd, se reunió con Biden en la Casa Blanca en 2021. La foto de un infante de Marina que sostuvo abierta la puerta para la niña de 7 años se volvió viral.

Terrence Floyd, que vive en la ciudad de Nueva York, se convirtió en activista después del asesinato de su hermano y planeó realizar el tercer evento conmemorativo anual en una iglesia de Harlem el jueves por la noche. Ha apoyado los esfuerzos para que la gente vote y promovido la música en homenaje a su hermano.

‘Debes tener fe en que sucederá, porque no sucedió de la noche a la mañana para Martin Luther King Jr. o Malcolm X. No sucedió de la noche a la mañana para el reverendo Al Sharpton y el reverendo Jesse Jackson’, dijo sobre el cambio social significativo: ‘No puedes esperar que suceda de la noche a la mañana para nosotros, pero sucederá’.