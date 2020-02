Angélica Rivera reaparece en reality show con su hija Sofía Castro

CIUDAD DE MÉXICO.-La actriz Sofía Castro ha demostrado que la relación que tiene con su mamá Angélica Rivera atraviesa por uno de los momentos más importantes, principalmente para su carrera profesional, pues recientemente hemos visto a la exprimera dama de México con más frecuencia en las redes sociales gracias a lo que comparte la joven actriz.

Por medio de un video que fue filtrado por una usuaria en Instagram que se hace llamar Chamonic, se puede observar a la exesposa de Enrique Peña Nieto junto a su hija, quien participó en la serie de Netflix “El Dragón: El regreso de un guerrero”, y en el clip ambas se encuentran tomadas de la mano y Sofía Castro al borde del llanto.

“Gracias por tener esa fuerza que has tenido para ser mi pilar en muchas cosas que he necesitado de ti, hemos vivido momentos muy bonitos, momentos no tantos como lo vive cualquier familia, has aguantado muchas cosas”, le dijo la ex esposa también de ‘El güero’ Castro haciendo referencia probablemente a su vida en la exresidencia de Los Pinos.

Además, la actriz de “Destilando amor” le dijo a su hija que debe sentirse orgullosa de llevar sus apellidos y como buena mamá le aconsejó seguir luchando por sus metas y proyectos.

“Nunca te des por vencida, siéntete muy orgullosa de llevar el Castro y de llevar el Rivera”, comentó Angélica Rivera. Leer también: Angélica Rivera escribe un emotivo mensaje a Sofía Castro a través de su Instagram

Este video se da a conocer días después de que la hermana de Regina y Fernanda Castro compartiera una fotografía en su Instagram en la que aparece con sus papás, Angélica Rivera y ‘El güero’ Castro, quienes la acompañaron al ensayo general del reality show “Mira quien baila”. Leer también: Angélica Rivera y ‘El güero’ Castro otra vez juntos en una imagen.

A mediados de enero, la actriz Sofía Castro habló por primera vez en público sobre lo díficil que fue vivir en el sexenio de Enrique Peña Nieto como parte de su familia y la manera en la que le afectó en su vida emocional. “Fue para mí muy fuerte porque me criticaban muy feo, me decían cosas muy feas, muchas veces quise tirar la toalla. Muchas veces decía: ‘ya no quiero, mejor soy abogada y ya, pero mi pasión es esta y no me podía dejar tumbar por nada ni por nadie’”, reveló la hija de Angélica y José Alberto Castro.