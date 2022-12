André Marín revela la verdad sobre su enfermedad

CIUDAD DE MÉXICO.- André Marín ha estados meses fuera de la televisión, debido a varios problemas de salud.

Su estado físico era preocupante y en redes sociales fue muy destacado el estado en el que se encontraba el reconocido periodista de Fox Sports. A partir de ese momento no ha salido a cuadro en ningún medio de comunicación y él mismo explica los por qué.

Mediante un video en su canal de YouTube en el que únicamente se escucha su voz, Marín explica los problemas de salud que tuvo en el cierre de año.

‘Les voy a contar en exclusiva lo que pasó este año, donde estuve mucho tiempo en los hospitales: Ingresé a principios de noviembre para que me revisaran un tema de la espalda, un par de vertebras que tengo desviadas y que me revisaran la operación que me había hecho en enero en el estómago’, inicia explicando el excomentarista de Azteca Deportes.

Marín Puig explica que su vida estuvo en peligro por infección que sufrió durante sus visitas a los hospitales.

‘No es broma cuando les digo que me la pasé todo el año en hospitales y resulta que en el mismísimo hospital me contagié de tres virus de neumonía, por lo cual, estuvo en riesgo mi vida’, agregó.

‘Me intubaron, me hicieron gastrostomía, me hicieron absolutamente de todo; estuve 45 días metido en el hospital’, concluyó André Marín en un mensaje que aprovechó para agradecer de manera emotiva a sus seguidores y amigos.