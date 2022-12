Anderson vuelve con Panthers tras accidente cerebrovascular

CHARLOTTE, Carolina del Norte, EE.UU. — El defensive end de los Panthers de Carolina Henry Anderson espera poder regresara a la acción el domingo ante los Seahawks de Seattle tras sufrir lo que consideró un “accidente cerebrovascular menor” en octubre debido a un coágulo en el cerebro.

Anderson, de 31 años, indicó que sintió sus piernas entumecidas y comenzó a arrastrar el habla el 22 de octubre, el día que los Panthers recibieron a los Buccaneers de Tampa Bay. Su esposa lo llevó al hospital, en donde estuvo varios días en tratamiento.

Los Panthers pusieron a Anderson en la lista de enfermedad no relacionada al fútbol la siguiente semana, pero no dieron ninguna explicación.

“Fue un coágulo en el cerebro, ese fue el problema”, le comentó Anderson el miércoles a los reporteros. “Lo resolvimos rápidamente”.

Anderson sabe ahora lo afortunado que es y que pudo ser peor.

“No sabía mucho de los accidentes cerebrovasculares, pero busqué más información y me percaté que fui bastante afortunado de evitar algo serio o a largo plazo”, sentenció. “Estoy agradecido de que no sabía mucho cuando ocurrió por que entonces me hubiera espantado si hubiera sabido que sucedía. Pero como dije, fui afortunado”.

Anderson se reunió con especialistas y se sometió a varias pruebas de sangre para asegurarse de que no hay problemas persistentes. Recibió el alto para regresar a las actividades deportivas.

Además dijo que los médicos no han determinado qué provocó el coágulo.

“Todas las pruebas salieron negativas”, dijo Anderson. “Creo que fui algo en lo que fui desafortunado por que hicieron un gran número de pruebas y todo salió bien. No hubo nada que saliera o que pudieran apuntar que podría haberlo provocado”.

Carolina designó a Anderson para volver de una lesión no relacionada al fútbol el miércoles y el entrenador interino Steve Wilks dijo que espera que esté de vuelta el domingo en el campo.