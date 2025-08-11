Américo reconoce a deportistas y jóvenes tamaulipecos

“Son orgullo y ejemplo de la sociedad que queremos”, expresa gobernador en el marco del Día Internacional de la Juventud

Ciudad Victoria, Tamaulipas. – El Gobierno de Tamaulipas está atento para brindar las mejores oportunidades a las y los jóvenes para que sigan siendo ejemplo y orgullo de nuestro estado, afirmó el gobernador Américo Villarreal Anaya.

Al presidir la ceremonia cívica de honores, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Juventud, el gobernador de Tamaulipas reconoció los triunfos de las y los deportistas y, a la vez, destacó la contribución de jóvenes altruistas que participan en el programa Techo, así como de quienes se expresan a través del arte, la cultura y en tareas académicas.

“Eso es lo que queremos, una sociedad que dé ejemplo, una juventud que dé ejemplo. Ustedes son referentes y son ejemplo para más jóvenes y de la forma de la sociedad que queremos construir. Y son ustedes orgullo, ejemplo entre sus hermanos, ejemplo y orgullo de sus padres, de sus escuelas, de sus amigos, de sus compañeros, de su entorno social; son orgullo de su municipio y son orgullo de nuestro estado”, expresó.

En el encuentro con la juventud tamaulipeca, en el Polyforum de esta capital, Villarreal Anaya destacó la participación de las y los deportistas en la Olimpiada Nacional 2025 de la Conade, en donde se lograron 33 medallas más que en la edición anterior, mejorando en el ranking nacional. De manera especial, se refirió al victorense Alejandro Avilés, quien recientemente impuso récord mundial en 100 y 200 metros planos durante el Campeonato Europeo celebrado en la República Checa.

“Es un ejemplo y orgullo para Tamaulipas”, afirmó el gobernador ante el aplauso de pie que le brindaron al joven atleta, presente en la ceremonia.

“Enhorabuena y sigamos avanzando en este gran estado de Tamaulipas y hagamos lo propio que le corresponde a nuestra gran nación de este país, México, que tanto queremos y tanto respetamos”, finalizó.

Al dar la bienvenida, Silvia Casas González, secretaria de Bienestar Social, reconoció el apoyo del gobernador Américo Villarreal a las y los deportistas, ya que, gracias a su visión y liderazgo, dijo, ha transformado la infraestructura deportiva, se han garantizado las becas de alto rendimiento y se sigue trabajando en deporte adaptado, deporte social y turismo deportivo, alcanzando logros a nivel nacional e internacional.

“Queridos jóvenes deportistas, ustedes cuentan con el apoyo y el compromiso del gobierno humanista que encabeza el doctor Américo Villarreal Anaya, quien ha dedicado importantes esfuerzos para impulsar la práctica del deporte y la activación física, convirtiendo estos en ejes centrales para fomentar el bienestar de la población tamaulipeca”, expresó.

Por su parte, Luis Gerardo Illoldi Reyes, secretario del Trabajo y Previsión Social, destacó la presencia de los jóvenes voluntarios del Programa Techo y pidió también un aplauso para los estudiantes que participaron en un evento internacional de robótica. Illoldi Reyes felicitó a los jóvenes deportistas por sus logros y los exhortó a seguir esforzándose y a seguir adelante para ser ejemplo de Tamaulipas.

En la ceremonia de honores acompañaron al gobernador: el magistrado Hernán de la Garza Tamez, presidente del Supremo Tribunal de Justicia; el diputado Humberto Prieto Herrera, presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado; el diputado Francisco Adrián Cruz Martínez, presidente de la Mesa Directiva del Congreso; la diputada Cynthia Jaime Castillo, presidenta de la Comisión del Deporte; Héctor Joel Villegas González, secretario general de Gobierno; el general Enrique García Jaramillo, comandante de la 48 Zona Militar; el comisario Adolfo Amparán Hernández, coordinador estatal de la Guardia Nacional en Tamaulipas; Oscar Azael Rodríguez Perales, director general del Instituto de la Juventud; Manuel Virués Lozano, director general del Instituto del Deporte de Tamaulipas; además de las y los presidentes municipales de Tampico, Madero, El Mante, Matamoros, Altamira y Victoria.