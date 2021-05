América se queda cerca de la hazaña al ganar 4-2 y el Pachuca califica a las semifinales

¡América acarició la remontada! Triunfo de 4-2 fue insuficiente y Pachuca va a Semis las Águilas del América fueron eliminados por unos heroicos Tuzos que aguantaron un vendaval. América dio un juegazo pero no pudieron meterle cinco goles a Tuzos.

¡América acarició la remontada! Triunfo de 4-2 fue insuficiente y Pachuca va a Semis las Águilas del América fueron eliminados por unos heroicos Tuzos que aguantaron un vendaval. América dio un juegazo pero no pudieron meterle cinco goles a Tuzos.

CIUDAD DE MÉXICO.- El Estadio Azteca vivió un partidazo por segundo día consecutivo. En un encuentro de locura, el Pachuca consiguió el último boleto a las semifinales del torneo Clausura 2021 de la Liga MX a pesar de perder 4-2 ante el América en la vuelta de los cuartos de final.

Los Tuzos calificaron gracias a los goles de visitante, después de un empate 5-5 en el marcador global.

El milagro de la remontada para el América no llegó. Las Águilas la acariciaron e hicieron todo lo que estuvo en sus manos, pero los goles de visitante del Pachuca fueron aniquiladores.

El triunfo 4-2 en estos cuartos de final de vuelta de nada les sirvió para poder consumar el boleto a las Semifinales.

América tuvo que ir cuesta arriba desde el primer minuto, llegaron con dos goles de desventaja y por si fuera poco a los cinco minutos Romario Ibarra les marcó un gol que parecía aniquilarlos, pues ya no eran dos goles, ahora eran tres los que debía hacer el equipo de Santiago Solari.

Sacaron la jerarquía

A una escuadra con la jerarquía e historia del América no se le puede dar nuca por muerto, y menos cuando tienen el calor de su afición en la tribuna y primero un dudoso penal le dio oxígeno. Roger marcó el penal cobrándolo al centro.

La ilusión azulcrema se hizo mayúscula con ungolazo de Luis Fuentes, ya solo era un gol. Para el segundo tiempo Roger Martínez de nueva cuenta se hizo presente en el marcador con otro golazo. Los tres goles que requerían para la remontada estaban hechos, pero el Pachuca se fue al frente y un error de Bruno Valdez, que metió la mano dentro del área, terminó por matar todo porque se marcó penal en contra. Gustavo Cabral acertó y puso de nuevo contra las cuerdas a las Águilas.

América debía marcar dos goles más y a los 70 minutos Leonardo Suárez se lució con un golazo. Otra vez la ilusión del americanismo a tope y los cambios de Solari fueron para eso, para buscar en 20 minutos ese gol que les diera el pase, pero nunca llegó. América puede presumir que se va a casa con la frente en alto, peleando hasta el final e incluso aplaudido por su afición a pesar de la eliminación. Ahora Pachuca que en la temporada vino de menos a más y están en Semifinales donde se toparán con el Cruz Azul, que es el primer candidato al títiulo por lo hecho en la fase regular.