Almodóvar regresa a Venecia con Tilda Swinton y Julianne Moore

Julianne Moore, izquierda, el director Pedro Almodóvar y Tilda Swinton posan a su llegada para el estreno de la película 'The Room Next Door' durante la 81ª edición del Festival de Cine de Venecia en Venecia, Italia, el lunes 2 de septiembre de 2024. (Foto Vianney Le Caer/Invision/AP)

VENECIA.- El cineasta español Pedro Almodóvar regresó el lunes al Festival de Cine de Venecia para estrenar “The Room Next Door” con las estrellas Tilda Swinton y Julianne Moore.

Aunque una nueva película de Almodóvar siempre es un acontecimiento para los cinéfilos, esta tiene un significado especial: es su primer largometraje en inglés.

“Mi inseguridad desapareció después de la primera mesa de lectura con las actrices, con el intercambio de las primeras indicaciones”, escribió el director en un comunicado. “El idioma no iba a ser un problema, y no porque domine el inglés, sino por la total disposición de todo el elenco para entenderme y para que me resulte fácil entenderlas”.

Moore y Swinton interpretan a unas amigas que se han desconectado y se conocieron en su juventud trabajando en una revista, y cuyas vidas tomaron caminos diferentes. Ingrid (Moore) escribe novelas y Martha (Swinton) es reportera de guerra. Ahora, después de años separadas, se vuelven a encontrar, en Nueva York, cuando Ingrid descubre que Martha tiene cáncer y está en un hospital.

Durante las próximas semanas y meses, se vuelven a conectar, actualizándose sobre la vida de la otra y sobre la hija de la cual está separada Martha a través de una serie de conversaciones reveladoras.

Antes del estreno de la película, Swinton dijo que nunca se le habría ocurrido que Almodóvar podría eventualmente encontrarle un espacio en una de sus películas. Dijo que lo ha venerado desde que vio “Mujeres al borde de un ataque de nervios” a finales de la década de 1980 en Londres. En Almodóvar había un espíritu artístico afín, pensó.

“Todavía me siento como una estudiante viendo su primera película”, dijo Swinton.

Pero ella era inglesa y él trabajaba únicamente en español. La idea de colaborar parecía una fantasía. Entonces, un día, dijo, se armó de valor para decirle algo.

“Le dije: ‘Escucha, aprenderé español por ti, y puedes hacer que sea muda’”, dijo Swinton. “Muy a su modo, se rió”.

Moore agregó: “No sé cómo logré entrar en este mundo, pero me sentí afortunada de que él me eligiera”.

La última aparición de Almodóvar en Venecia fue en 2021, donde presentó la película “Madres paralelas”, por la que Penélope Cruz ganó el premio a la mejor actriz. En 2019, Venecia también le otorgó un premio a la trayectoria. Pero su historia con el festival se remonta a 40 años atrás.

“Nací como director de cine en 1983 en Venecia”, dijo el director, quien recibirá el Premio Donostia a la trayectoria en la próxima edición del Festival de Cine de San Sebastián en España.

De su última película, escribió: “Tilda Swinton y Julianne Moore llevan el peso de toda la película sobre sus hombros, y son un espectáculo. He tenido la suerte de que ambas den un verdadero recital. A veces, durante el rodaje, tanto el equipo como yo estábamos al borde de las lágrimas al verlas. Fue un rodaje muy conmovedor y, en cierto modo, bendecido”.

Aunque la muerte se avecina en la película, cuando Martha le pide a Ingrid que se una a ella en una casa fuera de la ciudad para sus últimos días, todos sintieron que es una película que se trata de la vida.

“Hablamos mucho de la vida, pero en realidad no hablamos de la muerte. ¿Qué puedes decir? Se puede hablar de morir”, dijo Swinton. “Esta película es un retrato de autodeterminación… Este sentimiento de que (la muerte) es una celebración se sintió para mí muy real, y muy identificable, y no puedo decir que no actuaría de la misma manera si estuviera en sus zapatos”.

Tanto Swinton como Moore estaban emocionadas de estar en una película que destaca la amistad entre dos mujeres de su edad.

“Muy, muy rara vez vemos una historia de amistad femenina y especialmente una historia sobre amigas que son mayores”, dijo Moore. “La importancia que nos muestra es tan inusual y fue tan conmovedora para mí que retratara esta relación como algo tan profundo, porque lo es”.

La película compite en la 81ª edición del Festival de Cine de Venecia, junto a filmes como “Maria” y las aún no estrenadas “Queer” y “Joker: Folie à Deux”. Los ganadores serán anunciados el 7 de septiembre.

Sony Pictures Classics estrenará “The Room Next Door” en cines en diciembre