Alistan autoridades Desfile conmemorativo del 20 de Noviembre

Nuevo Laredo, Tam.– De acuerdo al jefe del Centro Regional de Desarrollo Educativo (CREDE), César Bolaños Hernández, se encuentran trabajando en la preparación del desfile del 20 de Noviembre, por la conmemoración de la “Revolución Mexicana”, recibiendo fichas de registro de escuelas interesadas en participar en dicho evento.

“Desde un inicio que nos hicieron llegar la convocatoria, por parte del Departamento de Eventos Cívicos del Gobierno Municipal, nosotros convocamos por medio de la estructura educativa a todas las instituciones para que tuvieran conocimiento de la invitación. Actualmente llevamos más de 10 escuelas que se han registrado para participar en el desfile, según tenemos conocimiento”, comentó Bolaños Hernández.

La recepción de las fichas continúa, esperando que en los próximos días se sumen más escuelas de todos los niveles para participar y disfrutar del tradicional desfile del 20 de Noviembre.

Cabe señalar que de acuerdo al jefe del CREDE, el calendario escolar marca el día 17 de noviembre como suspensión de clases. Sin embargo, el día 20 de Noviembre se tiene programado el desfile, y las escuelas que no participen en este evento recibirán a los alumnos para trabajar en sus asambleas y actividades conmemorativas.