Alista Mario Sandoval música sin promoción

CIUDAD DE MÉXICO.- Sin una gran campaña de promoción en medios de comunicación o en redes sociales fue como el tapatío Mario Sandoval decidió lanzar su más reciente sencillo, “No Estaba en Mis Planes”, el pasado 13 de diciembre.

De acuerdo con el cantante, ex integrante del dúo Lu (que formó con Paty Cantú), lo que busca es que sus composiciones hablen por sí solas ahora que acaba de emprender una nueva aventura como artista independiente.

“Decidí hacer esta canción, subirla y que la gente que me sigue en Spotify, que es la que me interesa realmente, se diera cuenta, y qué impresión que en sólo 15 días llevo 250 mil streamings; estoy teniendo aproximadamente 15 mil streamings diarios.

“Creo que esto es un negocio de canciones y que a mí la gente no me quiere ni por bonito ni por si les caigo bien o mal, o si por Lu o no. El público quiere de mí canciones, no busca que yo suba en redes qué estoy comiendo; digo, todo suma, eso no está mal, pero yo soy de canciones”, dice.

El camino por la independencia lo tomó cuando el intérprete, de 42 años, comenzó a sentirse limitado con las medidas de las disqueras; la última con la que trabajó fue Warner Music, con la que publicó 7/11, en 2018.

“Si te dijera que viene Céline Dion a la Arena VFG a cantar, pero ahora es reguetonera, ¿irías? No, porque tú conoces a una Céline Dion que viene a cantar baladas. (…) Ser independiente me da más libertad que estar atado a una compañía de discos que me llevaba a un rumbo que yo no quería tomar.

“Yo ya me hice un nombre, son 17 años de carrera y no voy a experimentar con nuevas generaciones porque hay artistas para éstas. Yo soy de una vieja generación que quiere seguir escuchando lo que yo sé hacer, no cambiarlo”, comparte el baladista y popero.

“El Cejas”, como también es conocido, regresó a vivir a su ciudad natal hace cuatro meses, desde donde planea darle continuidad a sus proyectos.

“Acabo de volver para vivir en Guadalajara después de 17 años viviendo en la Ciudad de México.

“Viene una colaboración importante, les va a causar mucho ruido en la cabeza, es con una mexicana, y sigo en la gira con Samo”, agrega.