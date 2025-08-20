Alista DIF Nuevo Laredo brigada especial para cuidar y reconocer a los adultos mayores

La jornada se llevará a cabo el próximo viernes 22 de agosto, de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, en la Casa Club del Adulto Activo

Nuevo Laredo, Tam.- Porque cada año de vida merece celebrarse con dignidad, el Sistema DIF Nuevo Laredo se prepara para ofrecer a las personas adultas mayores una brigada de salud y servicios en el marco de la conmemoración del Día del Adulto Mayor.

La jornada se llevará a cabo el próximo viernes 22 de agosto, de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, en la Casa Club del Adulto Activo, ubicada en Laguna del Norte y Lago de Chapala. El evento será exclusivo para quienes tengan más de 60 años y tiene como propósito brindar atención integral y gratuita que contribuya a mejorar su calidad de vida.

La presidenta del Sistema DIF, Claudette Canturosas Villarreal, destacó que esta brigada representa un reconocimiento a quienes han dedicado su vida al esfuerzo, la familia y la comunidad.

“Queremos brindarles atenciones que fortalezcan su salud y su bienestar, porque ellos son ejemplo de amor, trabajo y entrega; es nuestro deber acompañarlos y agradecerles todo lo que han dado a Nuevo Laredo”, expresó.

Durante la jornada, las y los asistentes podrán recibir atención médica integral con especialistas en geriatría, neurología, traumatología, urología, medicina general y odontología. Además, se realizarán estudios de diagnóstico como electrocardiogramas, densitometrías, ultrasonidos y chequeos preventivos de glucosa y presión arterial, junto con orientación nutricional. También se estarán otorgando citas para mastografía y lentes a bajo costo.

De manera complementaria, la Procuraduría del Adulto Mayor ofrecerá asesoría jurídica gratuita y habrá módulos de atención psicológica para quienes lo soliciten. Asimismo, se contará con vacunación, cortes de cabello, inscripción a los talleres de la Casa Club y un espacio especial para tramitar la tarjeta del INAPAM, disponible únicamente durante ese día.

El Sistema DIF Nuevo Laredo reiteró la invitación a las personas adultas mayores a participar en esta brigada que, más allá de acercar servicios gratuitos, se convertirá en un espacio de encuentro, gratitud y reconocimiento hacia quienes forman parte esencial de nuestra sociedad.