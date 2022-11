Alertan expertos sobre cuidados de vehículos ante el frío

NUEVO LAREDO, TAM.– Ante el ingreso de los primeros frentes fríos, los mecánicos recomiendan proteger los automóviles para evitar problemas mayores.

Regularmente, en la temporada de frío es la falta de anticongelante y que viene a dañar radiadores y líneas en los autos, comentó José Rojas, mecánico de profesión.

“Aún no se presentan temperaturas muy drásticas que puedan ocasionar estos daños a los vehículos. Pero, precisamente, ahí radica la importancia de la prevención: no esperar a que lleguen temperaturas congelantes de imprevisto y ya no se tenga la posibilidad de hacer algo para proteger a las unidades”, resaltó.

Lo más recomendable es que al inicio de la temporada de frío utilicen el anticongelante, para que de esta forma las unidades estén protegidas, indicó.

Hasta ahora no se han presentado unidades con estos problemas, pero más vale hacer la recomendación y así evitar daños a sus vehículos, concluyó.