Alemania y España disputarán la final de la Liga de Naciones Femenina

El conjunto alemán eliminó a Francia y enfrentará a la campeona mundial España en una final a doble partido desde el 28 de noviembre

Klara Buehl celebra con sus compañeras el segundo gol de Alemania en la semifinal de la Liga de Naciones ante Francia el martes 28 de octubre del 2025. (AP Foto/Jeremias Gonzalez)

CAEN, Francia.- Alemania enfrentará a la campeona defensora España en la final de la Liga de Naciones Femenina el próximo mes, en una repetición de la semifinal del Campeonato Europeo de este año.

Las alemanas empataron el martes 2-2 con Francia para avanzar con un marcador global de 3-2, mientras que España completó una goleada en el acumulado, 5-0 sobre Suecia.

La final se disputará a doble partido. Alemania recibirá primero a España el 28 de noviembre antes del encuentro de vuelta en el Metropolitano de Madrid, cuatro días después.

Tras car el viernes 1-0 ante Alemania en el duelo de ida, Francia rápidamente buscó anotar en la vuelta. Lo consiguió apenas en el tercer minuto, cuando Melvine Malard —que comenzó en lugar de la lesionada Marie-Antoinette Katoto— cabeceó un centro.

Pero Nicole Anyomi igualó apenas nueve minutos después y Klara Bühl dio la ventaja a Alemania con un disparo al ángulo al inicio del complemento.

Clara Mateo de Francia cabeceó un centro de su compañera suplente Kadidiatou Diani a los 89 minutos, lo que llevó a un tenso final, pero Alemania aguantó.

La jornada fue menos estresante para España, que había derrotado a Suecia 4-0 en casa el viernes.

La dos veces ganadora del Balón de Oro, Alexia Putellas, anotó el único gol del partido en Suecia a los 75 minutos, su tercera diana en la semifinal.

España venció 1-0 a Alemania en la semifinal de la Eurocopa 2025, pero la campeona del mundo cayó ante Inglaterra en la final.