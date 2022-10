Alemania impone multa de $5 millones a Telegram

La Oficina Federal de Justicia indicó el lunes que Telegram FZ-LLC no ha establecido una manera legítima de reportar contenido ilegal

BERLÍN. — Alemania le impuso una multa de 5.125 millones de euros (5 millones de dólares) a la aplicación de mensajería Telegram, acusándole de violar las leyes del país.

La Oficina Federal de Justicia indicó el lunes que Telegram FZ-LLC no ha establecido una manera legítima de reportar contenido ilegal ni ha nombrado una entidad en Alemania para recibir comunicaciones oficiales. Ambas son condiciones para operar como plataformas online en Alemania.

Las autoridades alemanas sostienen que han intentado infructuosamente entregar documentos legales a la plataforma con sede en Dubái, a pesar de recibir apoyo de las autoridades de los Emiratos Árabes Unidos.

Un bufete de abogados alemán dijo que representa a Telegram, pero ello no fue suficiente para evitar la aplicación de multas, indicó la Oficina Federal de Justicia.

La policía federal alemana advirtió hace poco que la app se había convertido en ‘un medio de radicalización’ usado por algunas personas para despotricar contra políticos, científicos y médicos por su trabajo en la lucha contra la pandemia.

‘Los operadores de servicios de mensajería y redes sociales tienen una responsabilidad particular en actuar contra la incitación al odio y la violencia en sus plataformas’, dijo en un comunicado el ministro de Justicia, Marco Buschmann. ‘Estas obligaciones legales y estas responsabilidades no pueden ser eludidas tratando de no ser alcanzable’.