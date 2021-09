Alemania arrolla y golea sin piedad 6-0 a Armenia

STUTTGART.- Alemania consiguió una victoria de gran importancia rumbo al Mundial de Qatar-2022 al golear 6-0 a Armenia y arrebatar así a ese equipo el liderato del grupo J, este domingo en Stuttgart.

Un doblete de Serge Gnabry (minutos 6 y 15) dejó el partido muy cómodo para la Mannschaft, antes de que Marco Reus (35), Timo Werner (45), Jonas Hofmann (52) y Karim Adeyemi (90+1) sellaran el ‘set en blanco’ de su equipo.

Leon Goretzka destacó también pese a no marcar, al firmar dos asistencias, para el primer y el cuarto tanto.

Este partido me ha gustado, pero el miércoles tenemos otro ante Islandia, por lo que el equipo puede estar contento con su actuación, pero tenemos que seguir concentrados. Hemos visto mucha calidad, pero hay que estar presentes cuando el desafío lo solicite”, señaló el técnico germano Hansi Flick.

Con 12 puntos, Alemania toma los mandos del grupo, donde únicamente el primero consigue el billete directo al Mundial, ya que el segundo debe pasar por un repechaje.

Armenia, que había empezado el día líder, sufre su primera derrota en esta fase de clasificación y es ahora segunda, a dos puntos de los alemanes. Rumanía, que venció 2-0 en casa Liechtenstein, es tercera y se aproxima a un punto de los armenios.

Para Alemania, esta victoria tiene un valor anímico muy importante.

En la ventana de partidos de marzo, en la que arrancaron las eliminatorias mundialistas europeas, Alemania había sufrido una derrota por sorpresa en casa ante Macedonia del Norte, que le complicó la misión.

La victoria de este domingo y la conseguida el pasado jueves por 2 a 0 como visitante ante la débil Liechtenstein han permitido a los alemanes corregir el rumbo y levantar el ánimo tras la eliminación además en octavos de final de la Eurocopa, frente a Inglaterra.

Ese partido en Wembley ante los ingleses fue el que cerró la larga etapa del seleccionador Joachim Löw.

Los partidos de esta ventana de septiembre suponen el arranque de la nueva etapa con Flick como técnico. Por ahora el equipo, con su nuevo técnico, tiene un recorrido perfecto y no ha recibido ningún gol.