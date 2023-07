Alejandro Sanz se emociona de las palabras de su hija en el escenario

CIUDAD DE MÉXICO.- Alejandro Sanz vivió un emotivo momento sobre el escenario después de confesar que no se encuentra en su mejor momento emocionalmente hablando, en mayo, el cantante de 54 años confesó que no se sentía bien, que estaba triste, cansado y que incluso a veces “no quería ni estar”; una ola de apapachos llenaron sus redes, pues estaba a punto de seguir con su gira por Europa, la cual pensó en cancelar.

“No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá que hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual”, se lee en el mensaje que alertó a sus seguidores.

A partir de ese momento, Sanz ha recibido palabras de amor no sólo en sus redes, ni con regalos y cartas que le llegan a su camerino, sobre todo ha sentido el amor de sus fans en los conciertos que ha dado en España, y a su vez esto le ha servido para sincerarse frente a ellos sobre sus avances ene este proceso.

“Yo volveré a juntar mis pedazos, justo en frente de quienes me rompieron”, escribió el pasado 13 de junio, y es que se le han juntado las cosas al español, primero porque habría sido defraudado por un “amigo”, lo que lo habría dejado en bancarrota, además de que Sanz terminó su romance con su novia Rachel Valdés.

Alejandro Sanz, quien está en proceso e superar una mala racha, sigue de pie con su gira por España, se presentó en Madrid donde ofreció un show espectacular según las opiniones de los asistentes y del propio cantante, quien hizo un especial agradecimiento a su hija menor llamada Alma, quien celebró su cumpleaños sobre el escenario junto a su papá.

Sin duda, el momento más conmovedor de la noche fue cuando la pequeña, producto de la relación entre Alejandro y la psicóloga y empresaria española Raquel Perera, con quien también procreó a su hijo Dylan.

Cuando Alejandro Sanz le preguntó si quería decir algo, Alma agradeció al público por el cariño que le dan a su padre, lo que conmovió a Sanz hasta las lágrimas, ambos se abrazaron y la pequeña abandonó el escenario.

Alejandro Sanz, tiene además otros dos hijos, Manuela, que nació en 2001, producto de su relación con la modelo y actriz mexicana Jaydy Michel, y Alexander, hijo de Valeria Rivera, una diseñadora de moda proveniente de Puerto Rico.