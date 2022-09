Alejandra Guzmán se defiende de una fan que la toca indebidamente

La rockera no pudo ocultar su molestia después de que un fan se propasara con ella durante su presentación en un palenque

CIUDAD DE MÉXICO.- El sueño de cualquier fan es poder tener de cerca a su ídolo, y muchos de ellos están dispuestos a cualquier cosa con tal de lograrlo. Sin embargo, algunas personas han llegado a cruzar la línea y en su afán de obtener una selfie o cualquier recuerdo de su artista favorito los han agredido o hasta les han faltado al respeto, como le sucedió recientemente a Alejandra Guzmán.

Hace unos días, la rockera se vio obligada a parar una de sus presentaciones en un palenque, para defenderse de una mujer que logró saltar la seguridad y llegar hasta el escenario con la intención de robarle un beso y poder abrazarla.

Pero estas muestras de afecto provocaron la furia de la llamada “Reina de corazones”, quien lejos de sentirse halagada demostró su incomodidad, ya que la chica quiso besarla en la boca, además de que la tocó de manera indebida.

Fan le toca el pecho a Alejandra Guzmán durante un concierto, así reaccionó la cantante pic.twitter.com/d2zB4IjuwF — Lo + viral (@VideosVirales69) September 22, 2022

El momento quedo captado en video por un usuario de TikTok, quien además lo compartió en la famosa plataforma generando gran polémica. En el clip se puede ver a la Guzmán interpretando el tema “Diablo”, cuando una mujer llega de imprevisto y aunque la cantante intenta esquivarla, esta alcanza a tocarle el seno derecho.

De inmediato, la hija de Silvia Pinal reacciona y se la quita de encima para después dejar de cantar y lanzarle el pandero que traía en la mano, a pesar de que los elementos de seguridad ya la tenían controlada.

Así reaccionó Alejandra Guzmán después de que un fan la tocara pic.twitter.com/EVWHZfOpQO — Lo + viral (@VideosVirales69) September 22, 2022

La acción de Alejandra ha dividido opiniones, pues mientras unos le aplauden el hecho de haberse defendido ante la agresión, otros considera que no era necesario atacarla: “No fue con intención pero como siempre la gente pensando lo peor y defendiendo actos como este”, “También fue una falta de respeto q Alejandra le aventara el instrumento a la fan”, “La chava se ve que la quiere abrazar y de emoción no vio para donde iba su mano no fue intencional, la que si se pasó es Alejandra”, son sólo algunos de los comentarios que pueden leerse.