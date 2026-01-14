Alcaraz y Sabalenka, los principales cabezas de serie en el Abierto de Australia

Que comienza el domingo en el Melbourne Park

La bielorrusa Aryna Sabalenka festeja tras ganar un punto ante la checa Karolina Muchová, en la semifinal del torneo de Brisbane, Australia, el sábado 10 de enero de 2026 (AP Foto/Tertius Pickard)

MELBOURNE (AP) — Carlos Alcaraz y Aryna Sabalenka fueron oficialmente nombrados como los primeros preclasificados para el Abierto de Australia, que comienza el domingo en el Melbourne Park.

El anuncio del miércoles se produce un día antes del sorteo del torneo.

Jannik Sinner, dos veces campeón defensor, es el segundo preclasificado. Alexander Zverev ocupa el tercer lugar y el diez veces campeón Novak Djokovic el cuarto.

Sabalenka, Iga Świątek y Coco Gauff son las tres primeras cabezas de serie en el cuadro femenino por segundo año consecutivo.

Madison Keys regresa como la campeona defensora y la novena cabeza de serie, una de las cuatro mujeres estadounidenses entre las diez máximas favoritas.

Preclasificación de Individuales Masculinos

1. Carlos Alcaraz, España

2. Jannik Sinner, Italia

3. Alexander Zverev, Alemania

4. Novak Djokovic, Serbia

5. Lorenzo Musetti, Italia

6. Alex de Miñaur, Australia

7. Felix Auger-Aliassime, Canadá

8. Ben Shelton, Estados Unidos

9. Taylor Fritz, Estados Unidos

10. Alexander Bublik, Kazajistán

11. Daniil Medvedev, Rusia

12. Casper Ruud, Noruega

13. Andrey Rublev, Rusia

14. Alejandro Davidovich Fokina, España

15. Karen Khachanov, Rusia

16. Jakub Mensik, República Checa

17. Jiri Lehecka, República Checa

18. Francisco Cerúndolo, Argentina

19. Tommy Paul, Estados Unidos

20. Flavio Cobolli, Italia

21. Denis Shapovalov, Canadá

22. Luciano Darderi, Italia

23. Tallon Griekspoor, Holanda

24. Arthur Rinderknech, Francia

25. Learner Tien, Estados Unidos

26. Cameron Norrie, Gran Bretaña

27. Brandon Nakashima, Estados Unidos

28. Joao Fonseca, Brasil

29. Frances Tiafoe, Estados Unidos

30. Valentin Vacherot, Mónaco

31. Stefanos Tsitsipas, Grecia

32. Corentin Moutet, Francia

Preclasificación de Individuales Femeninos

1. Aryna Sabalenka

2. Iga Świątek, Polonia

3. Coco Gauff, Estados Unidos

4. Amanda Anisimova, Estados Unidos

5. Elena Rybakina, Kazajistán

6. Jessica Pegula, Estados Unidos

7. Jasmine Paolini, Italia

8. Mirra Andreeva, Rusia

9. Madison Keys, Estados Unidos

10. Belinda Bencic, Suiza

11. Ekaterina Alexandrova

12. Elina Svitolina, Ucrania

13. Linda Noskova, República Checa

14. Clara Tauson, Dinamarca

15. Emma Navarro, Estados Unidos

16. Naomi Osaka, Japón

17. Victoria Mboko, Canadá

18. Liudmila Samsonova, Rusia

19. Karolina Muchova, República Checa

20. Marta Kostyuk, Ucrania

21. Elise Mertens, Bélgica

22. Leylah Fernández, Canadá

23. Diana Shnaider, Rusia

24. Jelena Ostapenko, Letonia

25. Paula Badosa, España

26. Dayana Yastremska, Ucrania

27. Sofia Kenin, Estados Unidos

28. Emma Raducanu, Gran Bretaña

29. Iva Jovic, Estados Unidos

30. Maya Joint, Australia

31. Anna Kalinskaya

32. Marketa Vondrousova, República Checa