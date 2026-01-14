Alcaraz y Sabalenka, los principales cabezas de serie en el Abierto de Australia

MELBOURNE (AP) — Carlos Alcaraz y Aryna Sabalenka fueron oficialmente nombrados como los primeros preclasificados para el Abierto de Australia, que comienza el domingo en el Melbourne Park.
El anuncio del miércoles se produce un día antes del sorteo del torneo.
Jannik Sinner, dos veces campeón defensor, es el segundo preclasificado. Alexander Zverev ocupa el tercer lugar y el diez veces campeón Novak Djokovic el cuarto.
Sabalenka, Iga Świątek y Coco Gauff son las tres primeras cabezas de serie en el cuadro femenino por segundo año consecutivo.
Madison Keys regresa como la campeona defensora y la novena cabeza de serie, una de las cuatro mujeres estadounidenses entre las diez máximas favoritas.
—-
Preclasificación de Individuales Masculinos
1. Carlos Alcaraz, España
2. Jannik Sinner, Italia
3. Alexander Zverev, Alemania
4. Novak Djokovic, Serbia
5. Lorenzo Musetti, Italia
6. Alex de Miñaur, Australia
7. Felix Auger-Aliassime, Canadá
8. Ben Shelton, Estados Unidos
9. Taylor Fritz, Estados Unidos
10. Alexander Bublik, Kazajistán
11. Daniil Medvedev, Rusia
12. Casper Ruud, Noruega
13. Andrey Rublev, Rusia
14. Alejandro Davidovich Fokina, España
15. Karen Khachanov, Rusia
16. Jakub Mensik, República Checa
17. Jiri Lehecka, República Checa
18. Francisco Cerúndolo, Argentina
19. Tommy Paul, Estados Unidos
20. Flavio Cobolli, Italia
21. Denis Shapovalov, Canadá
22. Luciano Darderi, Italia
23. Tallon Griekspoor, Holanda
24. Arthur Rinderknech, Francia
25. Learner Tien, Estados Unidos
26. Cameron Norrie, Gran Bretaña
27. Brandon Nakashima, Estados Unidos
28. Joao Fonseca, Brasil
29. Frances Tiafoe, Estados Unidos
30. Valentin Vacherot, Mónaco
31. Stefanos Tsitsipas, Grecia
32. Corentin Moutet, Francia
Preclasificación de Individuales Femeninos
1. Aryna Sabalenka
2. Iga Świątek, Polonia
3. Coco Gauff, Estados Unidos
4. Amanda Anisimova, Estados Unidos
5. Elena Rybakina, Kazajistán
6. Jessica Pegula, Estados Unidos
7. Jasmine Paolini, Italia
8. Mirra Andreeva, Rusia
9. Madison Keys, Estados Unidos
10. Belinda Bencic, Suiza
11. Ekaterina Alexandrova
12. Elina Svitolina, Ucrania
13. Linda Noskova, República Checa
14. Clara Tauson, Dinamarca
15. Emma Navarro, Estados Unidos
16. Naomi Osaka, Japón
17. Victoria Mboko, Canadá
18. Liudmila Samsonova, Rusia
19. Karolina Muchova, República Checa
20. Marta Kostyuk, Ucrania
21. Elise Mertens, Bélgica
22. Leylah Fernández, Canadá
23. Diana Shnaider, Rusia
24. Jelena Ostapenko, Letonia
25. Paula Badosa, España
26. Dayana Yastremska, Ucrania
27. Sofia Kenin, Estados Unidos
28. Emma Raducanu, Gran Bretaña
29. Iva Jovic, Estados Unidos
30. Maya Joint, Australia
31. Anna Kalinskaya
32. Marketa Vondrousova, República Checa